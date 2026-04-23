Sturz von der Treppe löst Heli-Einsatz aus

Gegen 15.52 Uhr gelang es der Frau noch selbst, die Rettungskette in Gang zu setzen. Sie war in ihrem Wohnhaus von der Treppe gestürzt und hatte sich dabei eine stark blutende Wunde am Hinterkopf zugezogen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Frau zwar ansprechbar, litt jedoch unter massiven Erinnerungslücken. Aufgrund der Symptome gehen die Mediziner davon aus, dass die 56-Jährige infolge des Aufpralls kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Wegen des dringenden Verdachts auf eine Hirnblutung wurde sie nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber direkt in die Klinik Innsbruck geflogen, wo sie zur weiteren Behandlung in einem neurologischen Schockraum aufgenommen wurde.