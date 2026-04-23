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Symbolfoto von 5min.at: Eine Villacher Feuerwehr im Einsatz
Ein technischer Defekt an einem Trockner löste am Donnerstag ein Feuer aus
Breitenbach/Tirol
23/04/2026
30 Kräfte

Brand: Ehepaar nach Defekt im Wäscheraum im Krankenhaus

Einsatz in Breitenbach am Inn: Am Donnerstagnachmittag, dem 23. April 2026, brach auf einem bäuerlichen Anwesen ein Brand aus. Ein älteres Ehepaar musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Gegen 13.55 Uhr bemerkte die 78-jährige Bewohnerin einen stechenden Brandgeruch im Haus. Als sie die Tür zum Wäscheraum öffnete, schlugen ihr bereits dichter Qualm und Flammen entgegen. Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach rückte mit 30 Einsatzkräften an und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Um 15 Uhr hieß es schließlich „Brand aus“, so die Tiroler Polizei.

Technischer Defekt als Ursache

Die 78-Jährige und ihr 81-jähriger Ehemann wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden beide mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem älteren Wäschetrockner den Brand ausgelöst haben. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

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