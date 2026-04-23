Bis zu 24 Grad: So wird das Wetter am Freitag in Österreich

Nach einem teilweise kühlen Start in den Tag übernimmt am Freitag die Sonne das Kommando. Ein Hochdruckgebiet breitet sich von Westen her aus und sorgt für verbreitetes Kaiserwetter im ganzen Land.

Die Wetterexperten versprechen für das Flachland einen echten Genusstag. Laut GeoSphere Austria „scheint den ganzen Tag die Sonne“, wobei der „Himmel vielerorts nahezu wolkenlos“ bleibt. Nach „Frühtemperaturen von minus 2 bis plus 9 Grad“ wird es tagsüber richtig mild. Die Thermometer klettern auf „Tageshöchsttemperaturen von 17 bis 24 Grad“. Während es im Großteil des Landes ruhig bleibt, weht der Wind „im Bereich der niederösterreichischen Kalkalpen und am Alpenostrand auch lebhaft“.

Bergwetter: „Stürmischer Nordwestwind“ lässt nach

Auch in der Höhe setzt sich der Sonnenschein durch, allerdings weht in den Morgenstunden in manchen Regionen noch Wind. Von den Hohen Tauern bis zum Rax-Schneeberggebiet weht „vormittags noch ein starker, in Kammlagen auch stürmischer Nordwestwind“. Dieser wird jedoch im Tagesverlauf deutlich schwächer. Die Frostgrenze steigt im Westen auf über 3.000 m an. In „2000 m Höhe werden Werte zwischen 2 und 6 Grad erwartet“, wobei es laut GeoSphere „im Westen etwas milder als im Osten“ bleibt.