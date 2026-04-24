Österreich bekräftigt striktes „Nein“ zur Atomkraft

Alle Fraktionen bekräftigten heute Österreichs strikten Anti-Atom-Kurs. Während man Mini-Reaktoren einstimmig ablehnt, gab es beim Thema Ukraine-Krieg jedoch politischen Zündstoff.

Kurz vor dem 40. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl hat der Nationalrat am Donnerstag Einigkeit demonstriert: Alle Fraktionen stimmten geschlossen für die Fortführung des konsequenten Anti-Atom-Kurses Österreichs. Die Abgeordneten forderten die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene sowie gegenüber den Nachbarstaaten weiterhin gegen den Ausbau von Kernkraftwerken einzusetzen.

Gegen „Mini-Reaktoren“ (SMR)

Ein zentraler Punkt der Debatte war der Widerstand gegen neue Technologien. Einstimmig verabschiedete das Parlament einen Entschleißungsantrag gegen den Bau sogenannter Small Modular Reactors (SMR). Die Abgeordneten warnten davor, öffentliche EU-Mittel in diese kleinteiligen Reaktoren zu investieren. Laut Michael Bernhard (NEOS) dauere die Realisierung solcher Kraftwerke viel zu lange, um einen Beitrag zur Energiewende in den nächsten entscheidenden 15 Jahren zu leisten.

Atomkraft als Kriegswaffe?

Trotz der grundsätzlichen Einigkeit gab es beim Thema Ukraine einen politischen Bruch. Ein Antrag von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen forderte, dass Kernkraftwerke niemals als Instrument der Kriegsführung missbraucht werden dürfen. Konkret wurde der bedingungslose Abzug russischer Truppen aus dem AKW Saporischschja verlangt. Die FPÖ stimmte als einzige Fraktion gegen diesen Punkt. Während Harald Schuh (FPÖ) betonte, dass Atomkraft mangels Endlagerung abzulehnen sei, blieb die Partei bei der Verurteilung Russlands in diesem Kontext auf Distanz.

„Teuerste Energieform“

Lukas Hammer (Grüne) bezeichnete Bestrebungen, Atomkraft als „grün“ umzudefinieren, als „geschichtsvergessen“. Jeder Cent, der in die Atomkraft fließe, fehle beim Ausbau der Erneuerbaren. Auch Julia Herr (SPÖ) unterstrich, dass radioaktive Strahlung keine Grenzen kenne und Tschernobyl bis heute verheerende Folgen – auch für Österreich – habe. Österreich setzt damit weiterhin auf sein dichtes Strahlenfrühwarnsystem und will rechtliche Schritte gegen Beihilfen für AKW-Neubauten in anderen EU-Staaten prüfen lassen.