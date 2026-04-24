Verirrter Rehbock aus Almkanal in Salzburg geborgen

Aufregung in einer Salzburger Wohnsiedlung: Ein junger Rehbock irrte durch Gärten, stürzte in den Almkanal und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Einsatzkräfte griffen ein.

Am Donnerstag, dem 23. April, sorgte ein ungewöhnlicher Einsatz für Aufsehen in Salzburg. Gleich zwei Notrufe erreichten die Österreichische Tierrettung: Ein junger Rehbock irrte orientierungslos durch eine Wohngegend. Das Tier wirkte zunehmend verängstigt und suchte offenbar verzweifelt einen Ausweg. Kurz darauf die nächste Meldung; der Rehbock hatte sich bereits in einen Garten verirrt.

Absturz in den Almkanal

Als das Einsatzteam mit Daniela und Stefan eintraf, war die Lage bereits eskaliert. Die Berufsfeuerwehr Salzburg stand schon im Einsatz, denn der Rehbock ist in den Almkanal gestürzt. Die steilen Betonwände machten es dem Tier unmöglich, sich selbst zu befreien. Der junge Bock saß fest.

Schwierige Rettung

Mehrere Versuche, das Tier mit Fangstange und Kescher zu sichern, verliefen zunächst erfolglos. Der verängstigte Jahrling, so wird ein einjähriger Rehbock in der Jägersprache genannt, wehrte sich heftig und entkam immer wieder. Schließlich gelang es Stefan mit einem gezielten Griff, das Tier zu sichern. Der Rehbock wurde daraufhin vorsichtig ins Einsatzfahrzeug gebracht.

Entwarnung und Freilassung

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Stadtjäger kam rasch die Entwarnung: Der Rehbock blieb unverletzt. Gemeinsam entschieden die Einsatzkräfte, das Tier in ein geeignetes Gebiet zurückzubringen. In einem nahegelegenen Waldstück mit Lichtung wurde der junge Bock schließlich freigelassen – in sicherer Entfernung zur Straße.

Zurück in die Freiheit

Kaum ausgesetzt, verschwand der Rehbock zügig in Richtung Wald. Für die Einsatzkräfte endete der ungewöhnliche Einsatz damit erfolgreich. Ein besonderer Dank gilt der Berufsfeuerwehr Salzburg, die bei der Rettung eng mit der Tierrettung zusammenarbeitete.