Schwarze Rauchsäule über Nikolsdorf: Mülllager brannte

In Nikolsdorf (Osttirol) stand am Donnerstagabend ein Mülllager in Flammen. Eine weithin sichtbare Rauchsäule sorgte für Aufsehen - für Anrainer bestand laut Polizei aber keine Gefahr.

Am Donnerstag, dem 23. April 2026, gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand auf ein Industriegelände in Nikolsdorf (Bezirk Lienz, Osttirol) alarmiert. Laut Landespolizeidirektion Tirol wurden „die Einsatzkräfte von der Landesleitzentrale Tirol zu einem angezeigten Großbrand […] beordert“. Im Bereich einer Biogasanlage hatte sich Müll entzündet, darunter Plastik, Kartonagen und Holz.

Rauchwolke über dem Gelände

Die Folgen waren rasch sichtbar: „eine große, schwarze Rauchsäule war zu sehen“, heißt es von der Polizei. Trotz der starken Rauchentwicklung gab es Entwarnung für die Bevölkerung. „Eine Beeinträchtigung der Anwohner bestand während des Brandes nicht“, so die Landespolizeidirektion Tirol.

Großeinsatz der Feuerwehren

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, standen zahlreiche Kräfte im Einsatz. „Knapp 130 Kräfte mit 20 Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren […] waren an der Brandbekämpfung beteiligt“, berichtet die Polizei. Feuerwehrleute aus Nikolsdorf, Lienz, Dölsach, Lavant, Oberdrauburg und Nußdorf-Debant arbeiteten gemeinsam an der Löschung. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Erst am Abend konnte Entwarnung gegeben werden: „Um 20.24 Uhr wurde […] das ‚Brand aus‘ gegeben“, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ursache noch unklar

Neben der Feuerwehr standen auch die Rettung Lienz und eine Polizeistreife mit Drohne im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Diese werden laut Polizei am Freitag, dem 24. April 2026, fortgesetzt.