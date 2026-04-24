Public Viewing ausgeweitet: Nationalrat verlängert Dauer

Wenn der Schiri pfeift, wird’s heuer länger laut: Pünktlich zu großen Events wie ESC und Fußball-WM gibt’s mehr Zeit fürs gemeinsame Mitfiebern. Der Nationalrat hat Public Viewing jetzt deutlich ausgeweitet.

Gute Nachrichten für Fußballfans und Veranstalter: Der Nationalrat hat einstimmig beschlossen, die zulässige Dauer von Public-Viewing-Veranstaltungen von vier auf sechs Wochen zu verlängern. Alle fünf Parlamentsparteien stimmten der Änderung der Gewerbeordnung zu. Damit können künftig auch längere Großereignisse wie Weltmeisterschaften vollständig übertragen werden. Die Anpassung kommt genau rechtzeitig für kommende internationale Events. Ziel ist es, den Rahmen an die Realität moderner Großveranstaltungen anzupassen. Denn diese dauern mittlerweile deutlich länger als früher.

Mehr Flexibilität für Events

In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass internationale Sportveranstaltungen umfangreicher organisiert werden und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die neue Regelung soll Veranstaltern und Behörden mehr Flexibilität geben, ohne das bestehende System grundlegend zu verändern. Damit wird es einfacher, größere Public-Viewing-Angebote rechtlich sauber umzusetzen. Auch die Planungssicherheit steigt. Gerade bei Events mit vielen Spielen oder Programmpunkten ist das ein entscheidender Vorteil.

Mehr als nur Fußball schauen

Für Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner steckt hinter Public Viewing weit mehr als nur das gemeinsame Mitfiebern. „Denn dabei treffe man sich und tausche sich aus, erlebe Gemeinschaft“, betonte sie. Gleichzeitig eröffnen sich wirtschaftliche Chancen für Gastronomie und Tourismus. Zusätzliche Gäste, höhere Umsätze und internationale Aufmerksamkeit stärken laut Zehetner den Standort Österreich. Public Viewing wird damit auch zu einem wichtigen Faktor für die regionale Wirtschaft.

©BKA/Andy Wenzel Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sieht im Public Viewing auch eine große Chance für Gastronomie und Tourismus.

Kritik und Forderungen

Zwar begrüßte auch die FPÖ die Verlängerung, sah darin aber keinen großen Wurf. Sebastian Schwaighofer meinte, wer glaube, damit sei bereits umfassende Tourismuspolitik gemacht, „der mache sich etwas vor“. Seine Fraktion forderte zusätzliche Maßnahmen wie verkürzte Abschreibungsdauern für Investitionen in der Hotellerie – ein entsprechender Antrag wurde jedoch abgelehnt. Auch Kritik an der konkreten zeitlichen Begrenzung wurde laut. Statt fixer Wochen hätte man sich eine Orientierung an der Dauer der jeweiligen Großveranstaltung gewünscht.

Ein kleiner Schritt mit Wirkung

Für die ÖVP ist die Änderung eine „kleine, aber wichtige“ Novelle. Public Viewing sei nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern auch kulturell bedeutend, da Menschen zusammenkommen und gemeinsam feiern. Die SPÖ hob zusätzlich den sozialen Aspekt hervor: Public Viewing ermögliche Teilhabe für jene, die sich keine teuren Tickets leisten können. Auch NEOS und Grüne sehen in der Maßnahme einen sinnvollen Schritt, fordern aber weitere Reformen und Entlastungen. Klar ist: Mit der neuen Regelung steht langen Fußballnächten und großen Fanmomenten in Österreich künftig weniger im Weg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 07:40 Uhr aktualisiert