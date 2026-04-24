Fahrschüler (23) ohne Schein zum Amtsarzt unterwegs

Mit dem Auto zur Führerschein-Untersuchung? Genau das hat ein 23-Jähriger in Vöcklabruck versucht und wurde prompt von der Polizei gestoppt. Das Kuriose: Den Schein hatte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht.

Am Donnerstagvormittag, dem 23. April 2026, fiel einer Polizeistreife in Vöcklabruck ein Wagen auf, der auf der Salzburger Straße in Richtung Bezirkshauptmannschaft unterwegs war. Am Steuer saß ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk. Die Beamten führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus: Der Mann besitzt noch keine Lenkberechtigung. Trotzdem war er mit dem Auto unterwegs. Brisant: Der 23-Jährige war laut Polizei gerade auf dem Weg zur amtsärztlichen Untersuchung. Also genau zu jenem Termin, der Teil des Wegs zum Führerschein ist. Die Fahrt war damit sofort zu Ende. „Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich absschließend.