Fünf Frischlinge: Alpenzoo freut sich über süßen Nachwuchs

Große Freude im Alpenzoo: Bei den Wildschweinen gibt es Nachwuchs. Fünf gesunde Frischlinge haben letzte Woche das Licht der Welt erblickt und erkunden nun neugierig ihr Gehege.

Die kleinen Wildschweine zeigen sich bereits äußerst aktiv. Mit ihren noch zarten Rüsseln durchwühlen sie eifrig den Boden und entdecken dabei spielerisch ihre Umgebung. Besucherinnen und Besucher können mit etwas Glück beobachten, wie die Frischlinge miteinander toben oder sich eng aneinander kuscheln. Für Sicherheit sorgt Mutter „Berta“, die ihre Jungtiere stets aufmerksam im Blick behält. Die fürsorgliche Wildschweinmama lässt ihre Kleinen kaum aus den Augen – besonders häufig sieht man die Frischlinge dicht an sie geschmiegt, wo sie Schutz und Wärme finden. Wildschwein-Frischlinge kommen bereits mit den typischen hellen Streifen auf ihrem Fell zur Welt. Diese Zeichnung prägt ihr Aussehen in den ersten Lebenswochen deutlich. Mit der Zeit verblassen die Streifen jedoch zunehmend – meist im Alter von etwa drei bis vier Monaten – bis das Fell schließlich eine einheitlich dunklere Färbung annimmt, wie bei den erwachsenen Tieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 08:10 Uhr aktualisiert