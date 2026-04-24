Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kärntner Zivilschutzverband
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Ein Linzer wird bei einem Unfall in einer Firma zwischen Maschinen eingeklemmt. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers wird nötig.
Linz/OÖ
24/04/2026
Arbeitsunfall

Industrietrockner umgekippt: Linzer (34) schwer verletzt

In einer Linzer Firma kommt es am Donnerstag zu einem folgenschweren Arbeitsunfall: Ein 34-Jähriger wird zwischen zwei Maschinen eingeklemmt und schwer verletzt. Sogar ein Rettungshubschrauber muss ausrücken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag, dem 23. April 2026, in einer Linzer Firma ereignet. Ein 34-jähriger Mann aus Linz wurde dabei am späten Nachmittag massiv verletzt. Gegen 17.30 Uhr kam es während seiner Arbeit plötzlich zu einem folgenschweren Zwischenfall. Der Mann war gerade mit der Kühlung einer Gussform beschäftigt. In diesem Zusammenhang wollte er einen Industrietrockner in die Form schwenken. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das Gerät jedoch um. Dabei wurde der 34-Jährige zwischen der Gussform und dem Trockner eingeklemmt.

Schwere Verletzungen erlitten

Durch den Unfall zog sich der Linzer schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte wurden alarmiert und kümmerten sich um die Erstversorgung vor Ort. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: