Einsatz am Limit: TV-Serie zeigt Österreichs Soldaten im Härtetest

Zum Staffelauftakt stehen anspruchsvolle Gebirgseinsätze im Fokus: Am Alpinstützpunkt Goldeck (Kärnten) absolvieren Soldaten des hochspezialisierten Jägerbataillons 26 eine Truppengebirgsübung, bei der sie als Aufklärungstrupp agieren und unter extremen Wetterbedingungen ihr eigenes Schnee-Biwak errichten müssen. Am Truppenübungsplatz Marwiesen (Kärnten) stellen sich junge Rekruten im Rahmen einer Feldwoche den Herausforderungen des Überlebens in der freien Natur. Ein erster Schritt am Ausbildungsweg der 6. Gebirgsbrigade. Im Höllengebirge am Attersee (Oberösterreich) trainieren Heeresflugretter bei einer realitätsnahen Einsatzübung die Bergung einer verletzten Person. Ein Fortbildungslehrgang, der höchste Präzision, Teamarbeit und mentale Stärke erfordert.

Über „Soldaten im Einsatz: Die Gebirgsjäger“

Die 6. Gebirgsbrigade des Österreichischen Bundesheeres besteht aus insgesamt fünf Bataillonen, deren Soldaten durchwegs bestausgebildete Bergführer, Heeres-Skilehrer oder auch Flugretter sind. Zu den Kernkompetenzen dieser Kampftruppe, mit Sitz in Tirol, Vorarlberg, Kärnten und Salzburg, zählen unter anderem auch Katastropheneinsätze im In- und Ausland. Diese Elite-Einheit, als „Gebirgsjäger“ bekannt, genießt weltweit einen exzellenten Ruf bei Kampf- und Sicherungseinsätzen im Hochgebirge. „Das Österreichische Bundesheer wird dann gerufen, wenn andere nicht mehr können und es wird dann von uns erwartet, dass wir das in dem Moment beherrschen, das heißt wir müssen uns regelmäßig fort- und weiterbilden, damit das funktioniert“, sagt ein Soldat. In vier Folgen zeigt „Soldaten im Einsatz” die Grundausbildungen der Rekrut:innen und ihre persönlichen Entwicklungen, spektakuläre Übungen der Flugretter im Hochgebirge, das Überleben bei Minusgraden im Hochgebirge sowie das Training der Haflinger im Tragtierzentrum Hochfilzen , die seit hunderten Jahren im Hochgebirge unsere Soldaten unterstützen.