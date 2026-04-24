Nackter Igel in Oberösterreich: Pfotenhilfe behandelt seltenen Fall

Mit den wärmeren Tagen sind Igel wieder unterwegs, doch nicht jeder ist gesund. In Lochen kümmert sich die Pfotenhilfe aktuell um einen ungewöhnlichen Fall: einen völlig nackten Igel.

Wenn ein Igel am helllichten Tag unterwegs ist, stimmt meist etwas nicht. Genau darauf macht die Pfotenhilfe in Lochen (Oberösterreich) aufmerksam. Denn mit dem Frühling beginnt auch die Zeit, in der die Tiere wieder vermehrt gesichtet werden – nicht nur in Gärten, sondern auch auf Straßen. „Wenn sich ein Igel bei Tag zeigt, hat er ein Problem. Entweder ist er krank, verletzt oder verwaist und hungrig“, erklärt Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Nackter Igel entdeckt

Ein besonders auffälliger Fall wurde kürzlich am Tierschutzhof aufgenommen: ein Igel ohne Stacheln. Der Grund dafür ist ein Hautpilz, der intensiv behandelt werden muss. Ohne seine Stacheln ist das Tier seinen Feinden schutzlos ausgeliefert. Erst wenn die Behandlung anschlägt, können diese wieder nachwachsen. Der kleine Patient wird derzeit rund um die Uhr betreut.

©PFOTENHILFE Dieser Igel hat durch einen Hautpilz alle Stacheln verloren und wird nun gepflegt. ©PFOTENHILFE In Lochen wird der nackte Igel intensiv behandelt, damit seine Stacheln nachwachsen.

Wann Igel Hilfe brauchen

Nicht immer sind Probleme so offensichtlich wie bei diesem Tier. Doch es gibt klare Anzeichen: Torkelnde Bewegungen, apathisches Verhalten oder ein zu dünner Körperbau sind Warnsignale. Gesunde Igel sind rundlich und rollen sich ein, sobald Gefahr droht. Kranke Tiere hingegen brauchen rasch Hilfe – am besten durch Tierärzte oder spezialisierte Auffangstationen wie die Pfotenhilfe.

Erfolgreiche Auswilderung

Über den Winter hinweg wurden in Lochen dutzende Igel versorgt. Viele von ihnen waren zu klein, zu schwach oder verletzt, um alleine zu überleben. In frostfreien Unterkünften wurden sie aufgepäppelt und versorgt. Mit dem Frühling konnten die gesunden Tiere schließlich wieder in die Natur entlassen werden.

Appell an Gartenbesitzer

Damit Igel künftig bessere Lebensbedingungen vorfinden, richtet Stadler einen klaren Wunsch an alle Gartenbesitzer: „Tun Sie der Natur einen Gefallen und lassen Sie Ihren Garten ein wenig verwildern. Da und dort ein Totholzhaufen, eine flache Wasserstelle, Platz für Brennnesseln und heimische Sträucher und eine kleine Steinmauer bewirken Wunder in der Artenvielfalt. Wildtiere fühlen sich darin wieder wohl und man kann viele schöne Beobachtungen machen.“