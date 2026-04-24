Neonazi trotz 71 Delikten glimpflich davongekommen – nun wird neu geprüft

Ein Fall aus Linz sorgt österreichweit für Aufsehen: Trotz 71 Fällen von NS-Wiederbetätigung kam ein Angeklagter glimpflich davon. Nach heftiger Kritik reagiert nun die Staatsanwaltschaft.

Ein Urteil des Landesgerichts Linz sorgt derzeit für Diskussionen: Ein Mann aus dem Mühlviertel hatte laut Anklage in 71 Fällen NS-Propaganda verbreitet. Darunter befanden sich massive rassistische und antisemitische Inhalte. Trotzdem bot der vorsitzende Richter eine Diversion an, also eine außergerichtliche Einigung ohne Schuldspruch. Konkret sollte der Angeklagte 3.500 Euro zahlen, dazu 500 Euro Verfahrenskosten. Weitere Maßnahmen, wie etwa ein verpflichtender Besuch der Gedenkstätte Mauthausen, waren nicht vorgesehen. Der Beschuldigte nahm das Angebot an.

Heftige Inhalte verbreitet

Die Vorwürfe wiegen schwer: Unter anderem verbreitete der Mann ein Hitler-Bild mit dem Satz „Es gibt keine Neger, sondern nur schlecht verbrannte Juden“. Auch sein Handy-Code sorgte für Aufsehen – dieser lautete dreimal „88“, ein in der rechtsextremen Szene bekannter Code für „Heil Hitler“. Trotz dieser Details blieb es zunächst bei der Diversion.

Kritik von Initiativen

Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) sowie das oberösterreichische Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus übten scharfe Kritik an der Entscheidung. Für viele war nicht nachvollziehbar, warum es zu keiner Verurteilung kam. MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi stellte klar: „Dass die Staatsanwaltschaft versucht, die haarsträubende Straflosigkeit für einen vielfachen Wiederbetätiger doch noch zu verhindern, ist natürlich richtig“. Gleichzeitig sieht er ein grundlegenderes Problem hinter dem Fall.

Staatsanwaltschaft legt nach

Nach den öffentlichen Protesten reagierte nun die Staatsanwaltschaft. Sie hat die Diversion beim Oberlandesgericht Linz angefochten. Damit wird der Fall erneut geprüft. Ob es doch noch zu einer Verurteilung kommt, ist derzeit offen.

Grundsatzfrage zur Justiz

Für Kritik sorgt nicht nur der Einzelfall. Netzwerk-Sprecher Robert Eiter weist auf eine breitere Entwicklung hin: „Nur mehr ein geringer Prozentsatz der stark zunehmenden rechtsextremen Straftaten führt zu einer Verurteilung“. Laut Eiter habe Justizministerin Sporrer bereits reagiert. Das Verbotsgesetz und dessen Anwendung sollen überprüft werden – für ihn „eine sehr erfreuliche Initiative!“.