Ein Toter und mehrere Schwerverletzte bei Horror-Crash

Ein schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Tulln endete tödlich. Im Kreuzungsbereich zweier Landesstraßen kollidierten ein Kleinbus und ein Pkw, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am 23. April 2026, gegen 19.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der L115 und der L2211 im Gemeindegebiet von Atzenbrugg (Niederösterreich). Ein 33-jähriger Taxilenker aus dem Bezirk Tulln transportierte in einem Kleinbus sechs Männer aus der Stadt Linz und dem Bezirk Linz-Land im Alter von 47 bis 59 Jahren vom Golfplatz kommend in Fahrtrichtung L2211.

Kollision zwischen Auto und Taxi-Kleinbus endete tödlich

Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Tulln mit einem Pkw auf der L115 aus Richtung Zwentendorf kommend in Fahrtrichtung Heiligeneich. Beim Überqueren der Kreuzung dürfte der Taxilenker den Pkw übersehen haben, weshalb es zu einer Kollision kam. Der Pkw-Lenker habe trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Unfall forderte einen Toten und mehrere Schwerverletzte

Dabei wurden zwei Männer, beide im Alter von 53 Jahren, schwer verletzt und anschließend mittels Rettungshubschrauber Christophorus 2 und 15 in das Landesklinikum Horn und Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Ein weiterer schwer verletzter 47-Jähriger wurde mit dem Notarztwagen in das Universitätsklinikum Tulln verbracht. Trotz Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb ein 53-jähriger Mann aus Linz noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen

Zwei weitere Insassen aus dem Kleintransporter sowie der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Tulln wurden mit leichten Verletzungen in das Universitätsklinikum Tulln verbracht. Der Taxilenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Krems verbracht.

Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die L115 bis etwa 22 Uhr zwischen Moosbierbaum und Dürnrohr und die L 2211 zwischen Trasdorf und der L115 für den gesamten Verkehr gesperrt.