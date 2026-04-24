Mann aus brennender Wohnung befreit, trotzdem kam jede Hilfe zu spät

In Hollabrunn ist es am Nachmittag des 23. April 2026 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt aus der brennenden Wohnung gerettet, er verstarb jedoch noch am Einsatzort.

Die Einsatzkräfte retteten den 57-jährigen, schwer verletzten Mann aus der Wohnung. Trotz rascher Hilfe verstarb er jedoch noch vor Ort.

Die Einsatzkräfte retteten den 57-jährigen, schwer verletzten Mann aus der Wohnung. Trotz rascher Hilfe verstarb er jedoch noch vor Ort.

Am 23. April 2026 ist es in Hollabrunn zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses gekommen. Gegen 17.10 Uhr wurde die Landesleitzentrale über den Vorfall informiert, nachdem im Stiegenhaus starker Brandgeruch wahrgenommen worden war. Eine Angehörige hatte die betroffene Wohnung aufgesucht und dabei festgestellt, dass ein Möbelstück bereits in Vollbrand stand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte sie den Schlafbereich nicht mehr betreten, setzte umgehend einen Notruf ab und alarmierte weitere Hausbewohner.

Wohnungsbrand: Gebäude wurde evakuiert

Die Freiwilligen Feuerwehren Hollabrunn, Wullersdorf und Magersdorf rückten mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften aus und begannen sofort mit der Evakuierung des Gebäudes sowie den Löscharbeiten. Gegen 18.20 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Im Anschluss wurden die übrigen Wohnungen – mit Ausnahme der Brandwohnung – wieder freigegeben.

Mann aus brennender Wohnung gerettet, dann verstarb er

Die Einsatzkräfte retteten den 57-jährigen, schwer verletzten Mann aus der Wohnung. Trotz rascher Hilfe verstarb er jedoch noch vor Ort. Eine 45-jährige Frau, die den Brand entdeckt hatte, wurde mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Hollabrunn gebracht.

Ermittlungen laufen

Die Brandursachenermittlung wird von Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand-, Sprengstoff- und Explosionsdelikte, und Assistenzbereich Tatort, gemeinsam mit Sachverständigen des Bundeskriminalamtes und dem Bezirksbrandermittler voraussichtlich heute am 24. April 2026 durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert