Bombendrohung an Schule: Gebäude in Oberösterreich geräumt

Große Aufregung am Freitag in Neuhofen an der Krems: Nach einer Bombendrohung wurde der Schulkomplex geräumt. Der Unterricht fiel aus, Kinder wurden zu Sammelplätzen gebracht.

Schüler wurden nach der Bombendrohung sicher aus der Schule in Neuhofen gebracht und zu Sammelplätzen begleitet.

Schüler wurden nach der Bombendrohung sicher aus der Schule in Neuhofen gebracht und zu Sammelplätzen begleitet.

Am Freitagmorgen, dem 24. April kurz vor 8 Uhr ist in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land, Oberösterreich) eine Bombendrohung gegen die Volks- und Mittelschule eingegangen. Laut Bildungsdirektion wurde der gesamte Schulkomplex daraufhin umgehend geräumt.

Schüler in Sicherheit

Die Schülerinnen und Schüler wurden rasch aus den Gebäuden geführt und zu vorgesehenen Sammelplätzen gebracht. Dort warteten sie unter Aufsicht, bis sie von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Zeitgleich begann ein Großeinsatz der Polizei. Das Schulgebäude wird laut ORF aktuell gründlich durchsucht, um mögliche Gefahren auszuschließen. Details zum Hintergrund der Drohung oder zu einem möglichen Täter sind bislang nicht bekannt.

Unterricht abgesagt

Für den restlichen Tag wurde der Unterricht gestrichen. Für viele Familien bedeutete das eine kurzfristige Umstellung im Alltag. Die Behörden betonen, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.