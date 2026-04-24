Digitales Denkmal: Schüler baute Stift Melk in „Minecraft“

Ein Schüler aus Niederösterreich hat seiner Schule auf besondere Weise ein Denkmal gesetzt: Mit viel Geduld und Liebe zum Detail rekonstruierte er das bekannte Stift Melk im Computerspiel „Minecraft“.

Stift Melk in „Minecraft“: Das Ergebnis ist ein Modell mit einer Länge von über 300 Metern, das aus etwa 150.000 virtuellen Bausteinen besteht und sogar mehr als tausend Fenster umfasst.

Stift Melk in „Minecraft“: Das Ergebnis ist ein Modell mit einer Länge von über 300 Metern, das aus etwa 150.000 virtuellen Bausteinen besteht und sogar mehr als tausend Fenster umfasst.

Ein außergewöhnliches Schulprojekt sorgt für Aufmerksamkeit: Ein Schüler des Stiftsgymnasiums Melk hat das berühmte Stift Melk detailgetreu im Computerspiel „Minecraft“ nachgebaut. Mit großem Engagement und technischem Geschick entstand so ein digitales Abbild des barocken Bauwerks. „Im Laufe meines 6. Jahres im Stiftsgymnasium bekam ich die Idee, das Stift Melk, ein Gebäude, in dem ich so viel Zeit verbracht und somit auch fast jeden Winkel schon mal erkundet hatte, in einem meiner Lieblingsspiele nachzustellen – Minecraft“, erklärt der Schüler Laurenz Haselböck.

150.000 Bausteine, 80 Arbeitsstunden

In rund 80 Stunden Arbeit setzte er das Projekt um. Das Ergebnis ist ein Modell mit einer Länge von über 300 Metern, das aus etwa 150.000 virtuellen Bausteinen besteht und sogar mehr als tausend Fenster umfasst. „Im Spiel verbrachte ich, auf mehrere Monate aufgeteilt, an die 80 Stunden, um das Bauwerk in Echtgröße darzustellen. Mit der Hilfe von Google Maps, meiner Erinnerung und sogar öffentlichen 3D-Modellen des Gebäudes versuchte ich, jedes kleinste Detail einzubauen“, beschreibt der Schüler sein Projekt.

©Laurenz Haselböck

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 13:10 Uhr aktualisiert