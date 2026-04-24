Neue Details: Hipp-Glas enthielt 15 Mikrogramm Rattengift

Im Hipp-Fall gibt es neue brisante Erkenntnisse: In einem sichergestellten Babynahrungsglas aus dem Burgenland wurde nun eine geringe, aber eindeutig nachweisbare Menge von 15 Mikrogramm Rattengift festgestellt.

Neue Details im Hipp-Fall. Ein in einer burgenländischen Filiale sichergestelltes manipuliertes Hipp-Babynahrungsglas hat laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine geringe, aber konkret nachweisbare Menge von 15 Mikrogramm Rattengift enthalten.

Rattengift in Babynahrung: Ermittlungen laufen weiter

Der Fund hat Ermittlungen wegen möglicher vorsätzlicher Gefährdung der Allgemeinheit sowie versuchter schwerer Körperverletzung ausgelöst. Parallel wird nun gutachterlich geprüft, welche gesundheitlichen Folgen diese Dosis insbesondere für ein Kleinkind haben könnte – einschließlich der Frage, ob sie im schlimmsten Fall lebensbedrohlich gewesen wäre. Ergebnisse werden erst in der kommenden Woche erwartet.

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Rattengift: Rückruf bei Hipp-Babynahrung

Der Rückruf der betroffenen Hipp-Babynahrung wurde zunächst vorsorglich gestartet, nachdem Hinweise auf mögliche Manipulationen aufgetaucht waren. Besonders betroffen ist das Produkt „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“, das über eine Spar-Filiale in Eisenstadt in Umlauf geraten war. Im Zuge der Maßnahmen wurden die betroffenen Chargen rasch aus dem Verkauf genommen, auch andere Handelsketten reagierten vorsorglich und entfernten das Produkt aus den Regalen. Verbraucher wurden dazu aufgerufen, die Gläser genau zu überprüfen und im Zweifel nicht zu verwenden. Bisher wurden in Österreich, Tschechien und der Slowakei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Parallel laufen weiterhin Ermittlungen, unter anderem im Zusammenhang mit einem möglichen Erpressungsversuch gegen den Hersteller.