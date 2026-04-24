Polizei deckt Betrugsfälle mit Fake-Handys und Smartwatches auf

Beamte der Kriminaldienstgruppe Purkersdorf haben in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Eggendorf (Bezirk Wr. Neustadt), der Polizeiinspektionen Kalsdorf bei Graz und Straß (Steiermark) und der Polizeiinspektion Viktring am Wörthersee (Kärnten) wegen Verdachts des gewerbsmäßigen und schweren Betrugs ermittelt. Vorerst unbekannte Täter haben in der Zeit vom 27. Jänner 2026 bis 16. Februar 2026 insgesamt sieben Straftaten mit einer Gesamtschadenssumme von 2.250 Euro verursacht, indem sie gefälschte Markenmobiltelefone und Smartwatches mit gefälschten Rechnungen an öffentlichen Orten und in Lokalen anboten.

42-Jähriger Tatverdächtiger ausgeforscht

Bei akribisch geführten Ermittlungen aller Polizeidienststellen konnten die Kriminalisten einen 42-jährigen rumänischen Staatsbürger als Beschuldigten ausforschen. Dieser wurde am 24. Februar 2026 von Beamten der Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizistinnen und Polizisten konnten insgesamt acht gefälschte Mobiltelefone, eine gefälschte Uhr und die dazu gefälschten Rechnungen sicherstellen.

Vorfälle in mehreren Bundesländern

Die Straftaten wurden in Gablitz, Klagenfurt, St. Veit am Vogau, Feldkirchen bei Graz, Purkerdorf (zwei Straftaten) und Felixdorf verübt. Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.