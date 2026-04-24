„60 bis 70 Hektar“: Waldbrand im Lesachtal verschlimmert sich

Ein gewaltiger Waldbrand hält das Lesachtal in Atem. Während sich das Feuer bereits auf 70 Hektar gefressen hat, kämpfen über 200 Feuerwehrleute und das Bundesheer gegen die Naturgewalten.

Über 200 Helfer und das Bundesheer stemmen sich gegen die Flammen, die bereits eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern verschlungen haben.

Über 200 Helfer und das Bundesheer stemmen sich gegen die Flammen, die bereits eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern verschlungen haben.

Ein massiver Waldbrand im Lesachtal hält seit der vergangenen Nacht hunderte Einsatzkräfte in Atem. Das Feuer brach in extrem steilem und unwegsamem Gelände aus und hat sich mittlerweile auf eine Fläche von rund 70 Hektar ausgeweitet. Aufgrund der gefährlichen Lage und der komplexen Koordinierung aktivierte der Hermagorer Bezirkshauptmann Heinz Pansi den Bezirkskrisenstab. Während die Löscharbeiten in der Nacht aus Sicherheitsgründen für die Bodenmannschaften unterbrochen werden mussten, wurde das Aufgebot am Vormittag massiv aufgestockt.

Über 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Aktuell stehen rund 210 Feuerwehrleute von 23 Wehren aus Kärnten und Osttirol im Einsatz. Unterstützt werden sie von fünf Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres sowie speziellen Flughelfern, die den kombinierten Einsatz aus der Luft koordinieren. Die Strategie der Einsatzleitung sieht vor, den Brand zunächst einzugrenzen, um dann gezielt die zahlreichen Glutnester zu bekämpfen. Für die Bevölkerung und den Verkehr gibt es erhebliche Einschränkungen: Die Gailtalstraße B111 musste zwischen St. Lorenzen und Maria Luggau komplett gesperrt werden, da Steine und brennende Teile auf die Fahrbahn zu stürzen drohen. Eine Umfahrung ist derzeit nur großräumig über Osttirol möglich.

©5 Minuten

„Auf 60 bis 70 Hektar ausgebreitet“

Gegenüber 5 Minuten bestätigte der Bürgermeister der Gemeinde Lesachtal, Bernhard Knotz, das Großaufkommen von über 200 Feuerwehrkräften und dem Bundesheer. „Die Fläche hat sich auf 60 bis 70 Hektar ausgebreitet – es ist sehr fordernd, aber wir versuchen unser Bestes.“ Da der Wind aktuell in Richtung Westen dreht, ist das Feuer glücklicherweise von der Ortschaft weggezogen. „Es ist hier keine Gefährdung zu erwarten“, so der Bürgermeister, welcher aber hervorhebt, dass der Schaden der Wälder und Wiesen groß ist. Auch morgen werden wieder Hubschrauber vor Ort im Einsatz sein – erst dann können die Löscharbeiten auf dem Boden so richtig beginnen. Ebenso schilderte er, dass mit einem mehrtägigen Einsatz zu rechnen ist.

©BFKDO Hermagor / LM Matthias Warmuth „Die Fläche hat sich auf 60 bis 70 Hektar ausgebreitet“, erklärte der Bürgermeister.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 15:37 Uhr aktualisiert