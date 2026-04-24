Fall Seiler beendet: Austropop-Star kommt mit Diversion davon

Mitte März wurde bekannt, dass gegen Christopher Seiler, bekannt aus dem Duo Seiler & Speer, ermittelt wird, 5 Minuten hat berichtet. Auslöser war die Anzeige einer Frau im Zusammenhang mit einem Vorfall nach einem Videodreh in Wien. Seiler meldete sich damals selbst zu Wort und erklärte öffentlich, dass er für eigene Fehler Verantwortung übernehmen wolle. Gleichzeitig kündigte er an, sich bis zur Klärung der Vorwürfe zurückzuziehen.

Verfahren nun abgeschlossen

Nun steht fest: Die juristische Aufarbeitung ist beendet. Laut Angaben des Musikers wurde das Verfahren im Rahmen einer Diversion abgeschlossen. Eine Diversion bedeutet, dass es zu keiner Verurteilung kommt, jedoch bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen. Das Verfahren gilt damit als erledigt. In einer aktuellen Stellungnahme erklärte Seiler, dass eine Einigung erzielt worden sei. Gleichzeitig richtete er auch Worte an die Frau, die die Anzeige eingebracht hatte. Er betonte, dass es richtig gewesen sei, Grenzen aufzuzeigen. Zugleich unterstrich der Musiker, dass Gewalt in keiner Form akzeptabel sei. Für ihn selbst sei es entscheidend gewesen, die Möglichkeit zur Wiedergutmachung zu erhalten und diese auch zu nutzen. „Für mich ist die reise aber damit noch lange nicht zu Ende. Im Gegenteil, diese hat erst begonnen. Ich wünsche der Geschädigten nur das Beste. Sie hat mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt und dadurch Grenzen laut aufgezeigt. (…) Jegliche Form von Gewalt ist inakzeptabel. Wurscht wie ma beinaund is. Punkt aus.“

©Christopher Seiler/Statement Instagram Mit einem persönlichen Posting meldet sich Seiler selbst zu Wort.

Persönliche Aufarbeitung

Seiler deutete an, dass er sich weiterhin mit den Ereignissen auseinandersetzen werde. Er sehe die aktuelle Situation auch als Chance für einen persönlichen Neuanfang. Laut seinem Umfeld befindet sich der Musiker weiterhin in therapeutischer Betreuung. Diese soll auch nach Abschluss des Verfahrens fortgesetzt werden. Trotz der turbulenten Wochen plant Seiler offenbar eine Rückkehr ins öffentliche Leben. Sein Management bestätigte, dass der Musiker voraussichtlich im Juni wieder auf der Bühne stehen wird. Mehrere Auftritte sowie Projekte waren zuletzt verschoben worden. Wichtig bleibt: Für Seiler galt während des gesamten Verfahrens die Unschuldsvermutung. Mit der Diversion ist das Verfahren nun abgeschlossen, ohne dass es zu einem Schuldspruch gekommen ist.