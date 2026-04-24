80 Hektar: Waldbrand im Lesachtal wird immer größer

Ein massiver Waldbrand auf 80 Hektar hält das Lesachtal in Atem. Über 220 Einsatzkräfte und sechs Hubschrauber kämpfen gegen die Flammen. Verletzte gibt es bislang keine.

Seit der vergangenen Nacht fordert ein Waldbrand im Lesachtal die Feuerwehren der Region bis zum Äußersten. Was in den Nachtstunden begann, weitete sich bis zum heutigen Nachmittag zu einem Großeinsatz aus. Nach einer ersten Lagebesprechung der Einsatzleitung vor Ort wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich.

Hubschrauber-Staffel im Dauereinsatz

Die Löscharbeiten aus der Luft bilden aktuell das Rückgrat der Brandbekämpfung, da das Gelände schwer zugänglich ist. Florian Jost, Bezirksbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit beim Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor, schilderte gegenüber 5 Minuten: „Die Fläche hat sich auf 70-80 Hektar erweitert, aktuell stehen drei Polizei- und drei Bundesheer-Hubschrauber im Einsatz. Zudem sind aktuell 21 Feuerwehren und 220 Feuerwehrleute im Einsatz.“

Strategiewechsel bei Einbruch der Dunkelheit

Mit dem Ende des Tageslichts muss die Taktik angepasst werden. Ab 20 Uhr werden die Hubschrauber ihre Flüge aus Sicherheitsgründen einstellen müssen, erklärte er. Der Fokus verlagert sich dann auf die Brandbekämpfung am Boden. Dabei steht die Sicherheit der Einsatzkräfte an oberster Stelle. Jost betont, dass die Bodenmannschaften die Löschmaßnahmen fortsetzen werden, dies jedoch streng von der Lage vor Ort abhängt: „Je nachdem wie gefährlich es ist.“

Aktuelle Bilanz

Trotz der massiven Ausbreitung des Feuers gibt es zum jetzigen Zeitpunkt eine positive Nachricht: Bisher wurden keine verletzten Personen gemeldet. Die Einsatzkräfte werden die gesamte Nacht über im Dienst bleiben, um eine weitere Ausbreitung auf Siedlungen oder kritisches Gelände zu verhindern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 17:00 Uhr aktualisiert