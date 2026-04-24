Tödlicher Unfall: Landwirt (78) aus Fahrzeug geschleudert und verstorben

Der 78-Jährige ist im Zuge eines Arbeitsunfalls mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug in steilem Gelände abgestürzt, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei nun berichtet. Obwohl ein 22-Jähriger als Ersthelfer direkt vor Ort war und die Rettungskette in Gang setzte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch Rettung, Hubschrauber und Polizei verstarb er noch an der Unfallstelle. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor“, so die Beamten.