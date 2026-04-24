ÖVP-Parteitag: Stelzer stellt sich erneut der Spitze für Wahl 2027

Mit klaren Worten und einem deutlichen politischen Signal ist die ÖVP Oberösterreich in den Vorwahlkampf gestartet. Landeshauptmann Thomas Stelzer stellte sich beim Landesparteitag erneut zur Wahl.

Beim Parteitag in Linz wurde deutlich: Die ÖVP richtet ihren Blick bereits auf die Landtagswahl 2027. Vor zahlreichen Funktionären präsentierte Parteichef und Landeshauptmann Thomas Stelzer seine inhaltlichen Schwerpunkte und machte gleichzeitig klar, dass er weiterhin an der Spitze stehen will. Die Veranstaltung markiert damit den offiziellen Einstieg in eine Phase, die politisch deutlich intensiver werden dürfte.

Fokus auf Stabilität und Führung

In seiner Rede betonte Stelzer die Rolle seiner Partei als tragende Kraft im Bundesland. Gerade in herausfordernden Zeiten brauche es Verlässlichkeit und klare Entscheidungen. Er zeichnete das Bild einer Politik, die auf Kontinuität setzt und bestehende Strukturen weiterentwickeln will, ohne dabei auf kurzfristige Effekte oder populäre Einzelmaßnahmen zu setzen.

Abgrenzung zum politischen Mitbewerb

Auffällig war auch die klare Positionierung gegenüber anderen politischen Kräften. Stelzer machte deutlich, dass seine Partei einen eigenen Kurs verfolgt und sich in zentralen Fragen bewusst abgrenzt. Dabei ging es insbesondere um politische Werte, internationale Orientierung und den Umgang mit aktuellen Herausforderungen. Die Ausgangslage für die kommenden Wahlen gilt als anspruchsvoll. Umfragen zeigen, dass sich das Kräfteverhältnis im Land zunehmend verschiebt. Während die ÖVP traditionell die stärkste Kraft in Oberösterreich ist, konnte die Konkurrenz zuletzt aufholen. Beobachter rechnen daher mit einem deutlich engeren Rennen als in der Vergangenheit.

Rückhalt aus der Bundespolitik

Unterstützung erhielt Stelzer auch aus der Bundespolitik. Vertreter der Parteispitze u.a. Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker hoben seine Rolle innerhalb der Partei hervor und betonten die Bedeutung seiner Arbeit für das Bundesland. Damit wurde auch ein Signal der Geschlossenheit innerhalb der Partei gesendet. Neben der personellen Entscheidung stand vor allem die strategische Ausrichtung im Mittelpunkt. Themen wie wirtschaftliche Stabilität, gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Verantwortung wurden dabei als zentrale Punkte genannt. Der Parteitag machte deutlich, dass sich die ÖVP frühzeitig für die kommenden Herausforderungen positionieren will.