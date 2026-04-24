Zwei LKW-Ladungen verschwunden: Tiroler Transportfirma „schuld“?

Eine Tiroler Transportfirma wurde Opfer von Betrügern, die zwei LKW-Ladungen Rohstoffe verschwinden haben lassen. Diese hätten von Italien nach Deutschland gebracht werden sollen, der Transportfirma wird nun die Schuld gegeben.

Bislang unbekannte Täter haben eine Tiroler Transportfirma kontaktiert und Aufträge vorgetäuscht. wie die Polizei berichtet, hat das betroffene Unternehmen schließlich einen Auftrag über zwei LKW-Ladungen Rohstoffe im Gesamtwert eines höheren fünfstelligen Betrags übergeben. Die Ware wurde dann in Italien zwar abgeholt, beim Empfänger in Deutschland ist sie aber nie eingetroffen. Der entstandene Schaden wird nun der Transportfirma angelastet, heißt es seitens des Filialleiters. Die Ermittlungen laufen.