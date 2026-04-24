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/ ©dewdrop157/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen LKW auf der Straße.
Die Rohstoffe hätten von Italien nach Deutschland gebracht werden sollen.
Tirol
24/04/2026
Betrugs-Opfer

Zwei LKW-Ladungen verschwunden: Tiroler Transportfirma „schuld“?

Eine Tiroler Transportfirma wurde Opfer von Betrügern, die zwei LKW-Ladungen Rohstoffe verschwinden haben lassen. Diese hätten von Italien nach Deutschland gebracht werden sollen, der Transportfirma wird nun die Schuld gegeben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Bislang unbekannte Täter haben eine Tiroler Transportfirma kontaktiert und Aufträge vorgetäuscht. wie die Polizei berichtet, hat das betroffene Unternehmen schließlich einen Auftrag über zwei LKW-Ladungen Rohstoffe im Gesamtwert eines höheren fünfstelligen Betrags übergeben. Die Ware wurde dann in Italien zwar abgeholt, beim Empfänger in Deutschland ist sie aber nie eingetroffen. Der entstandene Schaden wird nun der Transportfirma angelastet, heißt es seitens des Filialleiters. Die Ermittlungen laufen.

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