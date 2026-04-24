Kuh büxte aus und ging baden: Große Rettungsaktion im Mondsee

Ein tierischer Zwischenfall hat am Freitag für einen ungewöhnlichen Einsatz am Mondsee gesorgt. Eine Kuh büxte aus, landete im Wasser und musste schließlich mit vereinten Kräften gerettet werden.

Was als normaler Tag am Hof begann, endete für einen Landwirt im Bezirk Vöcklabruck mit einem unerwarteten Zwischenfall. Gegen 14.20 Uhr schlug er Alarm: Eine seiner Kühe war verschwunden. Kurz darauf wurde klar, wo sich der tierische Ausreißer befand, mitten im Mondsee.

Badeausflug mit Folgen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich ein ungewöhnliches Bild: Die Kuh trieb bereits rund 50 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Offenbar hatte sie sich selbstständig für einen Abstecher ins kühle Nass entschieden. Allerdings wurde schnell deutlich, dass der Ausflug für das Tier anstrengender war als gedacht, die Kuh wirkte bereits erschöpft. Sofort rückten Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung aus. Mit vereinten Kräften wurde die Kuh langsam zurück Richtung Ufer gelenkt. Ein Polizeiboot kam dabei ebenso zum Einsatz wie die Unterstützung der Feuerwehr. Schritt für Schritt gelang es den Helfern, das Tier wieder an Land zu bringen.

Happy End für Kuh und Besitzer

Nach der gelungenen Rettung konnte die Kuh schließlich ihrem Besitzer übergeben werden, sichtlich erschöpft, aber unverletzt. Für die Einsatzkräfte blieb ein ungewöhnlicher Einsatz in Erinnerung, der wohl nicht alle Tage vorkommt. Zumindest ist klar: Die Kuh hat die Badesaison am Mondsee offiziell eröffnet.