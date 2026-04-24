Rekord-Ergebnis für Stelzer: 99,6 Prozent bei ÖVP-Parteitag in Linz

Mit einem deutlichen Ergebnis ist Thomas Stelzer erneut an die Spitze der ÖVP-OÖ gewählt worden. Der Parteitag wurde damit nicht nur zur Bestätigung seiner Führung, sondern auch zum klaren Startsignal für den Wahlkampf.

Beim Landesparteitag in Linz erhielt Landeshauptmann Thomas Stelzer ein außergewöhnlich starkes Ergebnis. Mit 99,6 Prozent Zustimmung wurde er in seiner Funktion bestätigt, ein Wert, der seine Position innerhalb der Partei eindrucksvoll unterstreicht. Auch in seinem Team gab es Veränderungen: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer übernimmt künftig eine zentrale Rolle als Stellvertreter.

Fokus bereits auf 2027

Der Parteitag stand ganz im Zeichen der kommenden Landtagswahl 2027. Stelzer nutzte die Bühne, um seine politischen Schwerpunkte zu skizzieren und die Partei auf die nächsten Jahre einzuschwören, 5 Minuten hat berichtet. Dabei wurde deutlich: Die ÖVP will weiterhin führende Kraft im Bundesland bleiben, auch wenn der politische Wettbewerb spürbar intensiver wird. Die Ausgangslage hat sich verändert. Während die ÖVP lange klar dominierte, zeigen aktuelle Entwicklungen ein engeres Rennen mit der Konkurrenz. Vor allem die FPÖ wird zunehmend als ernstzunehmender Mitbewerber wahrgenommen. Beobachter gehen davon aus, dass die kommenden Wahlen deutlich spannender werden könnten als zuletzt.

Klare Botschaften an die Partei

In seiner Rede setzte Stelzer auf eine Mischung aus Stabilität und Zukunftsorientierung. Er betonte die Bedeutung von wirtschaftlicher Stärke, Investitionen und langfristiger Planung. Gleichzeitig stellte er klar, dass seine Partei auf Kontinuität setzt und den eingeschlagenen Weg fortführen will. Auch auf Bundesebene erhielt Stelzer Rückendeckung. Vertreter der Parteispitze u.a. Christian Stocker lobten seine Arbeit und hoben die Bedeutung Oberösterreichs als wirtschaftlich starkes Bundesland hervor. Nach Jahren ohne große Präsenzveranstaltung wurde der Parteitag auch organisatorisch zum wichtigen Moment. Rund 1.500 Funktionäre kamen zusammen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.