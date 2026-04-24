Produktrückruf: OBI warnt vor Stromschlagrisiko bei diesen Lampen

„Wir haben leider eine Qualitätsabweichung an unserer LED-Lampe GX53 feststellen müssen“, erklärt man im Produktrückruf, der in den OBI-Märkten ausgehängt ist. Bei einigen Chargen des Produkts könnte sich die Kunststoffabdeckung (der sogenannte Diffusor) sehr leicht lösen. Dieser schützt allerdings den Nutzer vor dem direkten Kontakt mit stromführenden Teilen. Daher ist durch die Qualitätsabweichung auch das Stromschlagrisiko erhöht. Die betroffenen Produkte wurden bereits zwischen Juni 2024 und Mai 2025 in Verkehr gebracht, welche genau betroffen sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese beiden Lampen sind betroffen: LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM ; Identifizierungsnummer: AC45702; Herstellungs-Lose (Chargen): FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

; Identifizierungsnummer: AC45702; Herstellungs-Lose (Chargen): FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM; Identifizierungsnummer: AC45703; Herstellungs-Lose: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

©5 Minuten OBI warnt in den Märkten österreichweit jetzt vor zwei Lampen.

Was, wenn ich eine der betroffenen Lampen von OBI bei mir zu Hause habe?

Gleichzeitig versichert man, dass Produkte mit anderen Identifizierungsnummern oder aus anderen Chargen nicht vom Rückrufbetroffen sind. Die Nummern findet auf jedem Produkt, sie sind auf den Lampen auch selbst aufgedruckt. Sollte man eine solche Lampe zu Hause haben, soll man sie nicht verwenden. Hat man sie schon installiert, soll man sie spannungsfrei schalten und vorsorglich Identifizierungsnummer und Charge überprüfen. Ist die Lampe vom Rückruf betroffen, soll man umgehend den Kundenservice kontaktieren, um Anweisungen zu kostenloser Rückgabe und Umtausch zu erhalten, so der Händler. Das kann man telefonisch unter der Nummer +49 89 780673-100 oder per Mail unter contact@ledvance.com machen.