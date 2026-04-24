Horror-Unfall: Zwei Tote, sechs Verletzte in Langenlois

Eine Unfall-Tragödie hat sich in Langenlois (Bezirk Krems, Niederösterreich) am Freitagnachmittag, 24. April 2026, ereignet. Zwei Personen sind verstorben, einige weitere wurden verletzt.

Ein wahrer Horror-Unfall hat sich Freitagnachmittag im Bezirk Krems in Niederösterreich ereignet. Wie der ORF nun berichtet, sind in Langenlois drei Autos in diesen verwickelt gewesen, auch ein Kind soll involviert gewesen sein. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B218, als ein Auto im Gegenverkehr frontal in einen zweiten Wagen krachte. Das nachkommende Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Zwei Hubschrauber bei Horror-Crash in Langenlois im Einsatz

Ein Kind konnte bereits von Ersthelfern befreit werden, die übrigen Verletzten mussten von der Feuerwehr aus den Unfallwracks befreit werden. Von sechs Verletzten waren vier schwer verletzt, zwei weitere Menschen sind noch an Ort und Stelle verstorben. Im Einsatz standen neben mehreren Rettungsautos auch zwei Hubschrauber.