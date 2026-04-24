Polizeieinsatz an Schule: Schülerin mit „Waffen“ sorgt für Alarm

Ein Notruf wegen einer angeblich bewaffneten Person hat am Freitag in Steyr einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, vor Ort stellte sich die Situation jedoch anders dar als zunächst befürchtet.

Gegen 13.45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein: Vor dem Eingang einer Schule soll sich eine junge Frau mit gleich zwei Schusswaffen aufhalten. Die Lage wurde ernst eingeschätzt. Innerhalb kürzester Zeit machten sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg zum Einsatzort.

Zugriff nach wenigen Minuten

Vor Ort konnte die verdächtige Person rasch lokalisiert werden. Die Beamten griffen ein und nahmen die junge Frau widerstandslos vorläufig fest. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob es sich tatsächlich um echte Waffen handelte. Erst bei der Kontrolle stellte sich heraus: Bei den vermeintlichen Schusswaffen handelte es sich um täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen. Die 19-jährige Schülerin gab an, diese im Zusammenhang mit einer aktuell stattfindenden Motto-Woche der Maturaklassen mitgeführt zu haben. Trotz der harmlosen Erklärung bleibt der Vorfall nicht ohne Konsequenzen. Die junge Frau wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Denn auch Spielzeugwaffen können, vor allem, wenn sie echt wirken, gefährliche Situationen auslösen.