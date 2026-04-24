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/ ©ÖAMTC/Schwarzenberger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber.
Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Arzl im Pitztal
24/04/2026
Hubschraubereinsatz

Musiker von Besenstiel gepfählt und ins Krankenhaus geflogen

Bei Dachsanierungsarbeiten ist ein Mitglied der Musikkapelle Wald in Arzl im Pitztal (Bezirk Imst, Tirol) Freitagnachmittag durch ebenjenes Dach gekracht und wurde im rechten Bauchbereich von einem Besenstiel gepfählt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Fünf Mitglieder der Musikkapelle Wald waren in Arzl im Pitztal (Bezirk Imst, Tirol) Freitagnachmittag, am 24. April 2026 gegen 15.25 Uhr, mit Dachsanierungsarbeiten bei einem Carport beschäftigt. Im Zuge dessen ist ein 38-jähriger Mann auf das Dach gestiegen, um das aufgenagelte Trapezblech zu entfernen und zur Dachkonstruktion zu gelangen.

Rettungshubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Dabei brach er aber unglücklicherweise durch die morsche Dachschalung und fiel in weiterer Folge aus etwa 2,5 Metern auf zwei darunter, an einer Wand angelehnte Straßenbesen. Dadurch wurde er von einem der beiden Besenstiele im Bereich der rechten Bauchseite gepfählt. Der Verletzte wurde schließlich vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen, wie die Polizei abschließend berichtet.

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