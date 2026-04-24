Die Sonne lacht am Samstag in ganz Österreich vom Himmel und wird nur von wenigen Schleierwolken und wenn dann nur kurz gestört.

Der Samstag, 25. April 2026, wird in allen Landesteil größtenteils sonnig sein. „Allenfalls ziehen hoch am Himmel gelegentlich ein paar dünne Schleierwolken durch. Der Wind aus West bis Nordwest frischt in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien und im Burgenland im Tagesverlauf mäßig, stellenweise auch lebhaft auf“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen 19 und sommerlich warmen 27 Grad liegen.