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Ein Bild auf 5min.at zeigt den strahlend blauen Himmel über dem Faaker See.
Der Samstag wird in ganz Österreich sonnig verlaufen.
Österreich
24/04/2026
Bis zu 27 Grad

Sonne lacht am Samstag in ganz Österreich vom Himmel

Die Sonne lacht am Samstag in ganz Österreich vom Himmel und wird nur von wenigen Schleierwolken und wenn dann nur kurz gestört.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Der Samstag, 25. April 2026, wird in allen Landesteil größtenteils sonnig sein. „Allenfalls ziehen hoch am Himmel gelegentlich ein paar dünne Schleierwolken durch. Der Wind aus West bis Nordwest frischt in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien und im Burgenland im Tagesverlauf mäßig, stellenweise auch lebhaft auf“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen 19 und sommerlich warmen 27 Grad liegen.

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