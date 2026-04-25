Nach Kritik an PVA: Das ändert sich ab September für Betroffene konkret

Ab September 2026 ist es dann also so weit: Nach der heftigen Kritik an den Gutachten der PVA wird die Vertrauensperson-Regelung auch auf weitere Begutachtungen ausgeweitet. Was das konkret bedeutet.

Im Sozialausschuss des Parlaments ist es nun um die medizinischen Begutachtungen der PVA gegangen. Diese standen zuletzt stark in der Kritik, eine Studie der Arbeiterkammer zeigte, dass sie für rund 70 Prozent der Betroffenen als „respektlos“ empfunden werden. 5 Minuten hat daraufhin bei der PVA auch eine Stellungnahme eingeholt, alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: PVA wehrt sich gegen Kritik: „Untersuchungen sind notwendig, um…“.

In welchen Fällen man ab September eine Vertrauensperson mitnehmen darf

Im Sozialausschuss waren neue Regeln, die bereits angekündigt wurden Thema. Ein dementsprechender Initiativantrag ist jedenfalls von der Koalition eingebracht worden. Demnach sollen Betroffene künftig bei allen medizinischen Begutachtungen durch die PVA eine Vertrauensperson mitnehmen dürfen. Bislang war das nur im Zuge von Pflegegeldeinstufungen möglich, künftig erweitert man diese Möglichkeit auch auf Anträge auf Gewährung einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension und Angelegenheiten der beruflichen Rehabilitation. Die Betroffenen müssen ab September laut Gesetz vorab darüber informiert werden. Es gibt nur eine Ausnahme: unangekündigte Hausbesuche bei Verdacht auf Sozialleistungsbetrug.

Wann es noch einen Rechtsanspruch auf Mitnahme einer Vertrauensperson gibt

Übrigens: Einen Rechtsanspruch auf Mitnahme einer Vertrauensperson wird es dann auch für ärztliche Untersuchungen, die vom Sozialministeriumservice veranlasst werden, und für notwendige, medizinische Sachverständigengutachten im Bereich des Sozialentschädigungsrechts geben. Dabei geht es etwa um die Einschätzung des Grads der Behinderung für Behinderten- und Parkausweise sowie um die Gewährung von Hilfeleistungen nach dem Heeresentschädigungsgesetz, dem Impfschadengesetz und dem Verbrechensopfergesetz.

Wann ab September zusätzlich ein Rechtsanspruch auf die Mitnahme einer Vertrauensperson besteht: bei Anträgen auf Gewährung einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension

in Angelegenheiten der beruflichen Rehabilitation

bei ärztlichen Untersuchungen, die vom Sozialministeriumservice veranlasst werden

für notwendige, medizinische Sachverständigengutachten im Bereich des Sozialentschädigungsrechts

Betroffene müssen vorab auch über die Möglichkeit der Mitnahme einer Vertrauensperson informiert werden

Ausnahme der Regelung: unangekündigte Hausbesuche bei Verdacht auf Sozialleistungsbetrug

Grüne würden gerne noch einen Schritt weiter gehen

Die Grünen fordern währenddessen weitergehende Maßnahmen. Ihrer Meinung nach brauche es eine gemeinsame Begutachtungsstelle für sämtliche Begutachtungen und Überprüfungen im Bereich der Sozialversicherung, des AMS und des Sozialministeriumservice. Damit soll die Qualität der Gutachten sichergestellt werden. „Gleichzeitig sollen ein fachlicher Prüf- und Qualitätssicherungsbeirat eingerichtet und eine Entscheidungspflicht innerhalb von sechs Monaten verankert werden“, heißt es nun in einer Aussendung.

Behindertenrat fordert weitere Maßnahmen: „Sind notwendig“

Freude über die Ausweitung der Regelung herrscht dabei beim Österreichischen Behindertenrat und beim Behindertenverband. „Damit wird eine wichtige und langjährige Forderung des Österreichischen Behindertenrats umgesetzt“, meint etwa Behindertenrat-Präsident Klaus Widl. Gleichzeitig fordert man aber auch weitere Maßnahmen. Diese seien notwendig, „um die Qualität, Unabhängigkeit und Transparenz der Begutachtungsverfahren nachhaltig zu verbessern“. In diesem Zuge bietet man der Sozialministerin auch eine helfende Hand, „um die Rahmenbedingungen für die Begutachtungsverfahren nachhaltig und umfassend zum Wohle der betroffenen Personen zu verbessern“.

Behindertenverband: „Begutachtungsverfahren stellen immer Ausnahmesituationen dar“

Auch der Franz Groschan, Behindertenverbands-Präsident, freut sich „sehr, dass die Ministerin es nicht bei Worten belässt, sondern ihr Versprechen so rasch in die Tat umsetzt. Begutachtungsverfahren stellen immer Ausnahmesituationen dar, die für die Betroffenen ungeheuer belastend sein können und verunsichern.“ Dass die Menschen nun eine Vertrauensperson an ihrer Seite haben können, sei eine Erleichterung und gebe ihnen mehr Sicherheit, weiß Groschan. Betroffene würden damit wissen, „dass sie in dieser sensiblen Situation nicht alleine sind, dass ihnen jemand den Rücken stärkt und sie dabei unterstützt, damit ihr Anliegen fair und transparent behandelt wird“.