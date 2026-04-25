Unfall in Vorarlberg: 12-Jähriger bei Kollision verletzt

In Egg (Vorarlberg) ist es am Freitagabend zu einem Unfall auf einem Parkplatz gekommen. Ein 12-Jähriger kollidierte mit seinem E-Bike mit einem Auto und wurde dabei verletzt.

Am Freitag, dem 24. April 2026, gegen 19.05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Sozialzentrums in 6863 Egg ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Wagen sowie ein E-Bike. Der 43-jähriger Autofahrer war gerade dabei, mit Schrittgeschwindigkeit in eine Parklücke zu fahren. Zur gleichen Zeit näherte sich ein 12-jähriger Bub mit seinem E-Bike. Aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse übersah er offenbar das Fahrzeug und prallte seitlich dagegen. Durch den Zusammenstoß wurde der 12-Jährige vom Fahrrad geschleudert. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Konkret erlitt der Bub Schürfwunden, die noch vor Ort erstversorgt wurden.

Ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Junge zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Wie schwer die Verletzungen im Detail sind, ist nicht bekannt. Die Polizei führte bei beiden Unfallbeteiligten Alkotests durch. „Alkotests bei beiden Beteiligten verliefen negativ“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg abschließend.