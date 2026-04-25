Zufällig gesehen: Autofahrer entdeckt Brand und rettet Familie

Dramatische Minuten in Neukirchen an der Enknach: Ein 18-jähriger Autofahrer bemerkt plötzlich Rauch über einem Wohnhaus und reagiert sofort. Sein Eingreifen könnte Schlimmeres verhindert haben.

Am Freitag, dem 24. April 2026, gegen 21.15 Uhr war ein 18-jähriger Salzburger auf der Lamprechtshausener Landesstraße unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach eine aufsteigende Rauchwolke bemerkte. „Weil er einen Brand vermutete, verständigte er umgehend die Feuerwehr“, heißt es von der Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hat sich der Brand bereits im Bereich des Dachstuhls eines Einfamilienhauses ausgebreitet.

Familie bleibt unverletzt

Im Haus lebt eine vierköpfige Familie. Sie konnte das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. „Die im Haus lebende vierköpfige Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Feuerwehr brachte den Brand schließlich unter Kontrolle. „Die Feuerwehr gab gegen 23.30 Uhr Brandaus“, bestätigt die Polizei. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Sachverständiger wird die Brandstelle untersuchen.