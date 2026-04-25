The Taste of Austria: So bio wird der ESC 2026 in Wien

Millionen Menschen verfolgen jedes Jahr den Eurovision Song Contest (ESC). 2026 findet er in Wien statt und die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Zu einer gelungenen Veranstaltung gehört neben guter Unterhaltung auch ein qualitativ hochwertiges kulinarisches Angebot

ESC soll wieder „Green Event“ werden

Der ORF geht dabei einen klaren Weg: Der Eurovision Song Contest 2026 soll, wie bereits 2015, wieder als „Green Event“ gemäß dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert werden – eine Auszeichnung, die unter anderem den gezielten Einsatz regionaler, saisonaler und biologischer Lebensmittel voraussetzt. Doch der ORF will die Anforderungen des Umweltzeichens nicht nur erfüllen, sondern beim Bio-Anteil im Catering bewusst darüber hinausgehen.

BIO Austria mit dabei

BIO AUSTRIA ist hierfür Zertifizierungspartner und begleitet den Event gemeinsam mit der unabhängigen Bio-Kontrollstelle Austria BioGarantie. Das sichert nicht nur die Versorgung eines internationalen Publikums auf höchstem regionalen Qualitätsniveau – es sendet auch ein klares Signal. „Eine hohe Bio-Quote ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sie wird auch zertifiziert. Wir erfassen erstmals die Bio-Zertifizierung über alle Catering-Bereiche hinweg. Wir legen alles offen und lassen alles messen – das ist ungewöhnlich für einen Event dieser Größenordnung, zeigt aber, wie ernst wir das nehmen. Der Eurovision Song Contest 2026 soll nicht nur musikalisch Maßstäbe setzen, sondern auch als Lern- und Referenzprojekt für Großveranstaltungen weltweit dienen“, so Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026.

Österreich als Bio-Vorreiter

Rund 27 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen Österreichs werden biologisch bewirtschaftet – so viel wie in keinem anderen EU-Land. „Österreich ist sowohl in der Produktion als auch im Konsum Bio-Vorreiter. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter bäuerlicher Arbeit, innovativer Betriebskonzepte und konsequenter Agrarpolitik. Gemäß dem Motto ,The Sound of Europe. The Taste of Austria.‘ holen wir beim Song Contest unsere bäuerlichen Spitzenprodukte auf die Bühne und geben ihnen jene Wertschätzung, die sie verdienen“, betont Johannes Fankhauser, der im Landwirtschaftsministerium zuständige Sektionschef. BIO AUSTRIA ermittelt den Bio-Anteil der eingesetzten Lebensmittel in den vereinbarten Verpflegungsbereichen der Stadthalle und stellt gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern sicher, dass Bio-Produkte aus österreichischer Produktion eine nachweisbare Rolle in der Versorgung des Events spielen.