Lange Nacht der Forschung 2026: Alle Rekorde gebrochen

Am Freitag, den 24. April 2026, ging die Lange Nacht der Forschung bereits zum zwölften Mal erfolgreich über die Bühne. Österreichweit nutzten über 192 000 Besucherinnen und Besucher an über 300 Standorten die Gelegenheit, bei freiem Eintritt einen Abend lang Forschung und Wissenschaft hautnah zu erleben.

Wissenschaftsveranstaltung in Österreich

Unter dem Motto „Mitmachen. Staunen. Entdecken“ präsentierten sich bei der größten Wissenschaftsveranstaltung in Österreich über 400 Universitäten, Forschungseinrichtungen und forschende Unternehmen in allen Bundesländern und boten spannende Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte und wissenschaftliche Entwicklungen. Über 192 000 Besucher unterschiedlichen Alters nutzten dabei quer durch Österreich die Möglichkeit, bei über 3.000 Programmpunkten hinter die Kulissen der österreichischen Forschungslandschaft zu blicken. Im Mittelpunkt stand der direkte Austausch mit den Forscher:innen und Wissenschaftern sowie die Möglichkeit, bei zahlreichen Mitmach-Stationen und Experimenten selbst aktiv zu werden.

Best-Of der österreichischen Forschung

Die Veranstaltung deckte dabei thematisch eine große Bandbreite ab und bot ein Best-Of der österreichischen Forschungslandschaft: von Robotik und KI über Klimaforschung und smarte Mobilität, medizinische Innovationen sowie Lern- und Kommunikationstools bis hin zu Kunst an der Schnittstelle zu Wissenschaft. Auch die Formate der Wissensvermittlung waren vielfältig – diese reichten von Science Shows und Vorträge über Live-Experimente, Quizzes, Podcasts und Führungen bis hin zu Mitmachstationen. So wurde nicht nur die wichtige Rolle der Wissenschaft für die Gesellschaft erlebbar gemacht, sondern durch ein umfangreiches Programm für Kinder und Jugendliche Menschen allen Alters die Möglichkeit geboten, in die Welt der Wissenschaft und Forschung einzutauchen.

Lange Nacht der Forschung alle 2 Jahre

Träger der Langen Nacht der Forschung sind das Bundesministerium​​ für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), das Bundesministerium für Infrastruktur, Mobilität und Innovation (BMIMI) und das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET). Das Programm wird zusammen mit den Bundesländern veranstaltet. Die Lange Nacht der Forschung findet alle 2 Jahre statt – das nächste Mal 2028. Zum Vergleich: Bei der letzten Langen Nacht der Forschung 2024 nahmen über 169.000 Besucher:innen an 280 Ausstellungsstandorten mit insgesamt über 2.800 Programmpunkten teil.