Schwer verletzt: Skitourengeherin stürzt rund 300 Meter ab

Bergretter aus Obertauern standen Samstagvormittag im Einsatz: Eine 78-jährige Pongauerin war im Aufstieg zur Glöcknerin (2.433 Meter) rund 300 Meter abgestürzt. Sie konnte mittels Taubergung gerettet werden.

Zwei einheimische Skitourengeherinnen aus dem Pongau waren im Aufstieg zur Glöcknerin, Salzburg, (2.433 Meter ), als eine der beiden unterhalb des Wildsees abstürzte: „Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein und stürzte rund 300 Meter weit ab“, sagt Michael Koch, Einsatzleiter der Bergrettung Obertauern. „Ihre Begleiterin alarmierte uns um 9:20 Uhr.“

Schwer verletzt

Das Rettungshubschrauberteam von Martin 1 konnte die Skitourengeherin mittels Taubergung aufnehmen und zur Felseralm ausfliegen. Zehn Bergretter aus Obertauern samt einem Bergrettungsarzt unterstützten bei der Erstversorgung. „Die Frau war gut ausgerüstet, sie trug auch Harscheisen und die Alarmierung durch ihre Begleiterin bzw. Rettungskette lief erfreulich rasch ab.“ Im Anschluss wurde die schwerer verletzte Pongauerin ins Klinikum Schwarzach geflogen. Einsatzende war kurz vor 11 Uhr.