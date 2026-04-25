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/ ©Bergrettung Obertauern
Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz der Bergrettung
EIne Skitourengeherin stürzte rund 300 Meter ab.
Glöcknerin
25/04/2026
Unfall

Schwer verletzt: Skitourengeherin stürzt rund 300 Meter ab

Bergretter aus Obertauern standen Samstagvormittag im Einsatz: Eine 78-jährige Pongauerin war im Aufstieg zur Glöcknerin (2.433 Meter) rund 300 Meter abgestürzt. Sie konnte mittels Taubergung gerettet werden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Zwei einheimische Skitourengeherinnen aus dem Pongau waren im Aufstieg zur Glöcknerin, Salzburg, (2.433 Meter ), als eine der beiden unterhalb des Wildsees abstürzte: „Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein und stürzte rund 300 Meter weit ab“, sagt Michael Koch, Einsatzleiter der Bergrettung Obertauern. „Ihre Begleiterin alarmierte uns um 9:20 Uhr.“

Schwer verletzt

Das Rettungshubschrauberteam von Martin 1 konnte die Skitourengeherin mittels Taubergung aufnehmen und zur Felseralm ausfliegen. Zehn Bergretter aus Obertauern samt einem Bergrettungsarzt unterstützten bei der Erstversorgung. „Die Frau war gut ausgerüstet, sie trug auch Harscheisen und die Alarmierung durch ihre Begleiterin bzw. Rettungskette lief erfreulich rasch ab.“ Im Anschluss wurde die schwerer verletzte Pongauerin ins Klinikum Schwarzach geflogen. Einsatzende war kurz vor 11 Uhr.

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