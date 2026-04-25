„Sprit-Skandal“ droht: ÖGB warnt Minister vor Teuerungs-Welle

Debatten und die Spritpreisbremse gehen weiter. Nun meldet sich auch der Österreichische Gewerkschaftsbund zu Wort (ÖGB).

Im Zentrum der politischen Auseinandersetzung steht die drohende Nicht-Verlängerung der geltenden Spritpreisbremse durch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Während das Ministerium neue Konzepte wie eine „Preis-Runter-Garantie“ ins Spiel bringt, hagelt es Kritik von Arbeitnehmervertretern. Der ÖGB warnt eindringlich davor, eine funktionierende Maßnahme gegen eine bloße Marketing-Vokabel einzutauschen.

„Es wäre ein Skandal“

„Es wäre ein Skandal, wenn Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer die funktionierende Spritpreisbremse nicht verlängert. Die Menschen brauchen Schutz vor hohen Preisen – nicht nur neue Schlagworte“, warnt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats des ÖGB. „Wer eine ‚Preis-Runter-Garantie‘ als etwas Neues verkauft, verschweigt, dass diese Logik schon heute zur Spritpreisbremse gehört. Die Regelung begrenzt Margen und verpflichtet zu Preissenkungen entlang der Notierungen“, erklärt die Ökonomin.

Aktuelle Regelung steht vor dem Auslaufen

Die Gewerkschaft befürchtet, dass ohne die gesetzliche Deckelung der Margen die Entlastung an den internationalen Märkten nicht mehr bei den Pendlern und Familien ankommt. Angesichts von Rekordgewinnen großer Energiekonzerne wie ENI sieht die Ökonomin Angela Pfister die Gefahr, dass Aktionärsrenditen künftig schwerer wiegen könnten als der Schutz der Bevölkerung vor Teuerungen. Da die aktuelle Regelung unmittelbar vor dem Auslaufen steht, fordern Experten eine rasche Entscheidung, um eine neue Belastungswelle an den Zapfsäulen zu verhindern.

„Margen müssen weiter begrenzt werden„

„Für Arbeitnehmer, Pendler und Familien zählt, was an der Zapfsäule ankommt. Eine Nicht-Verlängerung wäre eine direkte Belastung im Alltag“, betont Pfister. Die Maßnahme wurde als Schutz vor hohen Treibstoffpreisen eingeführt. „Es reicht nicht, nur auf sinkende Preise zu hoffen. Margen müssen weiter begrenzt werden, damit sich Mineralölkonzerne in Krisenzeiten nicht auf Kosten der Bevölkerung bereichern. Dass internationale Energiekonzerne, wie zuletzt ENI, Milliarden erwirtschaften und Aktienrückkäufe ausweiten, zeigt, wie notwendig klare Regeln sind. Die Interessen der Bevölkerung müssen schwerer wiegen als Aktionärsrenditen“, so Pfister.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 11:53 Uhr aktualisiert