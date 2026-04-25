Große Razzia in Justizanstalt Stein: Hochsicherheitstrakt durchsucht

In der Justizanstalt Stein wurde eine Großrazzia veranstaltet Es wurden Handys und Suchtgift aufgefunden.

In der Justizanstalt Stein gibt es derzeit eine groß angelegte Razzia.

In der Justizanstalt Stein gibt es derzeit eine groß angelegte Razzia.

Aktuell läuft in der Justizanstalt Stein in Krems eine große Razzia. Diese betrifft vor allem den Hochsicherheitstrakt, heißt es seitens der „Krone“. Dort sind mitunter Mörder und Terroristen untergebracht. Es wird auch vermutet, dass jemand eine Schusswaffe versteckt.

Zahlreiche Handys und Drogen

Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion konnten Ermittler zahlreiche Mobiltelefone und illegale Substanzen sicherstellen. Ein Fund sorgt dabei für besondere Alarmbereitschaft unter den Sicherheitsbehörden: Erstmals wurde die hochgefährliche Substanz Fentanyl in flüssiger Form entdeckt.

Deswegen die Großrazzia

Ein fingierter Zellenbrand war der Auslöser für den groß angelegten Einsatz. Rund 70 Justizwachebeamte führten gemeinsam mit Drogenspürhunden eine großangelegte Razzia im Westtrakt E durch. Dabei wurden sämtliche Zellen des Traktes lückenlos durchsucht. In diesem Bereich der Justizanstalt sind besonders gefährliche Insassen untergebracht, die Haftstrafen von 20 Jahren oder mehr verbüßen.



