Ab Juli: Diese Lebensmittel werden endlich günstiger

Tanken ist ein Luxusgut, der Wocheneinkauf macht Bauchschmerzen. Ab 1. Juli werden nun aber endlich ein paar Kosten gesenkt.

Wie von der Bundesregierung angekündigt, sollen Grundnahrungsmittel ab dem 1. Juli 2026 günstiger werden. Statt bisher 10 Prozent sollen künftig nur noch 4,9 Prozent an Umsatzsteuer für bestimmte Grundnahrungsmittel eingehoben werden. Das soll für folgende Lebensmittel gelten: Milch einschließlich laktosefreier Milch, Joghurt, Butter, frische Eier von Hühnern, frisches und (tief)gekühltes Gemüse, Früchte, Reis, Weizenmehl und -grieß, Teigwaren ungekocht bzw. unbefüllt, Brot sowie Speisesalz. Restaurationsumsätze sollen vom Anwendungsbereich nicht umfasst sein.

100 Euro Entlastung pro Haushalt und Jahr

Das Ziel dahinter ist, die österreichische Bevölkerung in den aktuell herausfordernden Zeiten zu unterstützen und die Haushalte angesichts der weiterhin spürbaren Teuerung im Lebensmittelbereich gezielt zu entlasten, heißt es in der Folgenabschätzung zur von Finanzminister Markus Marterbauer eingebrachten Regierungsvorlage (474 d.B.). Für private Haushalte soll sich dadurch eine durchschnittliche Entlastung von knapp 100 Euro pro Jahr ergeben.

Österreich verliert durch die Steuersenkung viel Geld

Die Steuersenkung führt laut den Berechnungen des Finanzministeriums bis zum Jahr 2030 zu Mindereinnahmen von 1,7 Milliarden Euro. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme ab 2027 jährlich 400 Mio. Euro an geringeren Steuereinnahmen verursacht. Für das Jahr 2026 werden Mindereinnahmen von 135 Mio. Euro prognostiziert. Die Umsetzung der Steuersenkung werde voraussichtlich IT-Kosten in Höhe von 162.000 Euro verursachen.

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Positiver Effekt auf gesamte Wirtschaft

Das Finanzministerium ist davon überzeugt, dass die Senkung der Umsatzsteuer die Kaufkraft der österreichischen Haushalte spürbar stärken wird. Zwar profitieren alle Einkommensschichten von den günstigeren Preisen, doch für Haushalte mit geringerem Einkommen ist der Effekt besonders groß: Da sie einen größeren Teil ihres Geldes für Lebensmittel ausgeben müssen, bedeutet die Steuerersparnis für sie eine deutlich stärkere relative Entlastung als für Wohlhabendere. Die Experten des Ministeriums erwarten zudem einen positiven Effekt auf die gesamte Wirtschaft. Da die Menschen durch den billigeren Wocheneinkauf mehr Geld im Börserl haben, wird dieses voraussichtlich in andere Konsumgüter fließen, was wiederum das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ankurbelt. Damit die Ersparnis auch tatsächlich bei den Konsumenten ankommt, setzt die Regierung auf verstärkte Kontrollmechanismen. Angesichts der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit wird fest damit gerechnet, dass die Supermärkte die Steuersenkung lückenlos an die Kunden weitergeben.