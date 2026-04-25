Balkonbrand in Götzis: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Brandgeruch im Bereich eines Balkons alarmierte am Samstag eine Bewohnerin eines Wohngebäudes in Götzis (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg). Deshalb alarmierte sie die Feuerwehr. Doch bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war ein starker Rauchgeruch wahrnehmbar. „Aufgrund der unklaren Lage wurde das betroffene Wohnobjekt vorsorglich evakuiert“, informiert die Polizei. Weiter heißt es, dass weder auf Klopfen noch Läuten an der betreffenden Wohnungstüre reagiert wurde, deshalb musste sich die Feuerwehr über eine Drehleiter Zugang zum Balkon verschaffen und konnte anschließend die Wohnung von innen öffnen.

Aschenbecher als Brandursache?

Die Einsatzkräfte konnten am Balkon brennende Gegenstände feststellen, die rasch gelöscht werden konnten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich keine Person in der Wohnung. „Die Bewohnerin wurde telefonisch verständigt und kehrte wenig später zurück. Nach ersten Angaben hatte sie die Wohnung kurz zuvor verlassen, wobei zu diesem Zeitpunkt noch kein Brandgeschehen wahrnehmbar war“, so die Polizei. Am Balkon befanden sich unter anderem verbrannte Kleidungsstücke sowie ein beschädigtes Sitzmöbel. Ein Aschenbecher mit Zigaretten wird laut den Beamten als mögliche Brandursache in Betracht kommen.