Boot brennt am Mondsee: Dichter Rauch sorgt für Großeinsatz

Sirenen, dichter Rauch und Flammen direkt am Wasser: Am Samstagvormittag kam es am Mondsee zu einem spektakulären Einsatz. Ein Boot geriet am Ufer in Brand, Anrainer versuchten noch zu löschen, doch das Feuer griff rasch um sich.

Kurz nach 11 Uhr wurden die Feuerwehren St. Lorenz und Keuschen alarmiert. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften bereits ein dramatisches Bild: Ein Boot stand nahe dem Austria Camp im Bereich Achort in Flammen. Dichter, schwarzer Rauch zog über den Mondsee und war weithin sichtbar.

©Stoxreiter/Ebner Das Boot ist gänzlich abgebrannt.

Anrainer greifen sofort ein

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchten Anrainer, den Brand einzudämmen. Mit Feuerlöschern und Gartenschläuchen kämpften sie gegen die Flammen, jedoch ohne Erfolg. Der Einsatzleiter Florian Schallauer schildert die Situation so: „Das Boot stand bei unserem Eintreffen bereits in Vollbrand, dunkler Rauch stieg über den Mondsee auf. Die raschen Löschversuche der Anrainer mit Feuerlöscher und Gartenschlauch, haben leider nicht gefruchtet!“

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Einsatzkräfte reagierten schnell: Unter Atemschutz wurde ein Löschangriff mit mehreren Rohren gestartet. Innerhalb kurzer Zeit gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Besonders wichtig: Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Boote im Winterlager konnte verhindert werden. Während der Löscharbeiten meldete sich ein Urlaubsgast: Sein Auto stand bereits in unmittelbarer Nähe der Flammen. Geistesgegenwärtig brachte er das Fahrzeug rechtzeitig aus der Gefahrenzone. So konnte ein weiterer Brand verhindert werden.

Einsatz nach 1,5 Stunden beendet

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die insgesamt 39 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei beendet. Das ausgebrannte Boot wurde abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen. Warum das Boot in Brand geraten ist, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.