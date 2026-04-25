Sexuelle Belästigung? Feuerwehrmitglied außer Dienst gestellt

Derzeit stehen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung durch Mitglieder der Feuerwehrjugend im Raum. Der Verdächtige wurde aus dem Dienst entlassen und der Fall bei der Polizei angezeigt.

Mit einem schockierenden Fall beschäftigen sich die Beamten aktuell in Lustenau (Bezirk Dornbirn, Vorarlberg). Dort soll ein Feuerwehrmitglied Mitglieder der Feuerwehrjugend in seiner Freizeit sexuell belästigt haben, das berichten mehrere Medien. Der Verdächtige wurde vorläufig aus dem Dienst entlassen.

Jugendliche haben sich anvertraut

Wie Feuerwehrkommandant Jürgen Jämmerle gegenüber dem ORF betont, wurde Anzeige erstattet und die Eltern sowie die Mitglieder der Feuerwehrjugend wurden informiert. Auch die vorgesetzte Behörde sowie die Kinder- und Jugendanwaltschaft sollen bereits informiert worden sein. Der Fall sei überhaupt erst ans Licht gekommen sein, weil sich die betroffenen Jugendlichen wegen der Vorfälle, die sich auch außerhalb der Feuerwehr abgespielt haben sollen, an den Kommandanten gewandt hätten. Die „Vorarlberger Nachrichten“ (VN) haben bereits am vergangenen Freitag über einen mutmaßlichen Chatverkehr zwischen dem Feuerwehrmitglied und Mitgliedern der Feuerwehrjugend berichtet. Dabei solle es sich vor allem um sexualbezogene Inhalte handeln.