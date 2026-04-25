Stromschlaggefahr: Dieses Temu-Produkt solltest du nicht mehr nutzen
Die Online-Handelsplattform Temu warnt aktuell vor dem Glätteisen der Marke Crats, da Stromschlaggefahr besteht. Die Verwendung sollte sofort eingestellt werden.
Betroffen sind Kunden, die das Produkt vor dem 20. April über Temu gekauft haben. „Das Produkt weist Konstruktionsmängel in der Isolierung, im Griff und im Netzkabel auf, wodurch die Gefahr von Verbrennungen und Stromschlägen besteht“, warnt das Unternehmen.
Rückruf bei Temu: Dieses Produkt ist betroffen
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- Produkt: Glätteisen
- Bezeichnung: Glätteisen Lockenstab nach europäischem Standard, haarschonendes Locken Glätteisen, Haarglättungsclip, Pony-Glätteisen, nach innen gerichteter Lockenstab, Glättplatte
- Marke: CRASTS
- Verkäufer: CRASTS SHOP
- Identifikationsnummer: 2219743045
- Produkt-ID: 601099519143476
Du bist vom Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun
Die Verwendung des betroffenen Produkts sollte unverzüglich eingestellt werden. Temu empfiehlt, das Produkt sicher zu entsorgen. „Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass jemand es verwendet, informieren Sie diese Personen bitte über diese Mitteilung“, heißt es. Für eine Rückerstattung oder bei Unsicherheiten und Fragen können sich Kunden an den Kundendienst wenden.