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/ ©Montage: Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rückruf bei Temu wegen Stromschlaggefahr.
Bei Temu wird aktuell ein Glätteisen zurückgerufen.
Österreich
25/04/2026
Produktrückruf

Stromschlaggefahr: Dieses Temu-Produkt solltest du nicht mehr nutzen

Die Online-Handelsplattform Temu warnt aktuell vor dem Glätteisen der Marke Crats, da Stromschlaggefahr besteht. Die Verwendung sollte sofort eingestellt werden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Betroffen sind Kunden, die das Produkt vor dem 20. April über Temu gekauft haben. „Das Produkt weist Konstruktionsmängel in der Isolierung, im Griff und im Netzkabel auf, wodurch die Gefahr von Verbrennungen und Stromschlägen besteht“, warnt das Unternehmen.

Rückruf bei Temu: Dieses Produkt ist betroffen

    • Produkt: Glätteisen
    • Bezeichnung: Glätteisen Lockenstab nach europäischem Standard, haarschonendes Locken Glätteisen, Haarglättungsclip, Pony-Glätteisen, nach innen gerichteter Lockenstab, Glättplatte 
    • Marke: CRASTS
    • Verkäufer: CRASTS SHOP
    • Identifikationsnummer: 2219743045
    • Produkt-ID: 601099519143476
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Glätteisen von Temu.
©Temu
Temu ruft aktuell dieses Glätteisen zurück.

Du bist vom Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Die Verwendung des betroffenen Produkts sollte unverzüglich eingestellt werden. Temu empfiehlt, das Produkt sicher zu entsorgen. „Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass jemand es verwendet, informieren Sie diese Personen bitte über diese Mitteilung“, heißt es. Für eine Rückerstattung oder bei Unsicherheiten und Fragen können sich Kunden an den Kundendienst wenden.

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