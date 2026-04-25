Vorsicht beim Autoverkauf: Fake-Gutachten kosten Geld

Online ein Auto zu verkaufen klingt einfach. Doch man kann schnell in eine Falle tappen – und das kann teuer werden.

Beim Online-Verkauf eines Autos trudeln neben seriösen Anfragen auch oft seltsame Anfragen ein. Besonders beim Autoverkauf greifen Betrüger tief in die Trickkiste, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt bereits eine lange Liste mit Betrugsversuchen in diesem Bereich, doch Watchlist Internet warnt aktuell vor einer besonderen Masche.

„Autointeressenten“ zocken dich mit Gutachten ab

Die Kriminellen geben sich als mutmaßliche Interessenten aus, doch bevor sie das Auto kaufen, fordern sie ein Online-Gutachten. Dabei schicken sie gleich die angeblich passende Website für dieses Gutachten mit. Genau dann schnappt die Falle zu: Eine aussagekräftige und tatsächlich zertifizierte Zusammenfassung über den Zustand des Fahrzeugs gibt es dort nicht. Stattdessen zahlen die Verkäufer Geld für ein wertloses Dokument.

Wie läuft die Online-Betrugsmasche ab?

Bei dieser Art von Betrug durchsuchen die Täter Online-Verkaufsbörsen für Kfz und reagieren anschließend auf ein beliebiges Inserat. Dabei täuschen sie Kaufinteresse vor und tischen eine vorbereitete Geschichte auf – mit dem klaren Ziel, dass das potenzielle Opfer einen Prüfbericht zum Zustand des Fahrzeugs erstellen lässt. Auf der entsprechenden Website muss das Opfer dann das Kennzeichen des Autos eingeben. Danach startet ein vermeintlicher Suchvorgang, an dessen Ende ein Bericht erstellt wird. Zugesendet wird dieser jedoch erst nach einer Zahlung von 19,99 Euro per Kreditkarte. Auch bei der Eingabe eines Fantasiekennzeichens werden „bisherige Daten“ angezeigt.

©Watchlist Internet Egal welches Kennzeichen eingegebn wird, die Datensuche funktioniert immer erfolgreich.

Betrug beim Autoverkauf: So locken sie dich in die Falle

Durch den Kauf übermittelt das Opfer zusätzlich seine Kreditkarteninformationen an die Kriminellen. „In manchen Fällen wurde zusätzlich vom unbemerkten Abschluss eines kostspieligen Abos berichtet“, heißt es. Gefährlich ist auch, dass die Betrüger die Opfer von der Verkaufsplattform weglocken und die Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp führen, da dort keine Sicherheitsmechanismen greifen, die auf der Original-Plattform Missbrauch verhindern sollen.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs? Ja, leider Nein, zum Glück nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So erkennst du gefälschte Webseiten

Doch wie erkennt man Fake-Portale? Sie nutzen das bestehende Vertrauen in bekannte Marken und Magazine aus. Dafür platzieren sie deren Logos auf ihrer Website und erwecken so den Anschein, als hätten diese bereits über das Unternehmen berichtet. Im konkreten Fall sind vier Marken im Einsatz. Diese Logos und über 500.000 angeblich zufriedene Nutzer sollen Vertrauen schaffen. Für ein Portal, das erst seit wenigen Wochen online ist, ist diese Zahl jedoch unrealistisch – es handelt sich klar um eine Lüge. Die Website weist zudem kein Impressum auf, und die Domain ist sehr jung und wurde erst am 22. April 2026 registriert.

40 Euro weg: Opfer fällt auf Autoverkauf-Betrugsmasche rein

Ein weiteres Warnsignal ist das Profilfoto des WhatsApp-Accounts, mit dem die Kriminellen ihr Opfer kontaktieren. Es zeigt einen italienischen Unternehmer mit seiner Familie. Eine Rückwärtssuche über Google hat ergeben, dass dieses Bild gestohlen wurde. Wie Watchlist Internet berichtet, konnte ein Verkäufer die Masche rechtzeitig durchschauen und den Kontakt abbrechen. Ein anderes Opfer hatte weniger Glück und führte den Test durch – es zahlte rund 40 Euro. Die betreffende Website ist mittlerweile nicht mehr online.

Opfer von Online-Betrug: Das kannst du jetzt tun Kontaktiere deinen Kreditkartenanbieter und erklären die Situation. Die Experten wissen, ob eine Rückbuchung möglich ist oder ob die Karte gar gesperrt werden muss

und erklären die Situation. Die Experten wissen, ob eine Rückbuchung möglich ist oder ob die Karte gar gesperrt werden muss Behalte die Abrechnung in nächster Zeit besonders gut im Auge. Sollten Unregelmäßigkeiten auftauchen, solltest du dich umgehend an den Anbieter wenden

Sollten Unregelmäßigkeiten auftauchen, solltest du dich umgehend an den Anbieter wenden Bleib wachsam. Die Kriminellen verfügen über deine Kontaktdaten und könnten versuchen, sich mit einer neuen Masche bei dir zu melden

Die Kriminellen verfügen über deine Kontaktdaten und könnten versuchen, sich mit einer neuen Masche bei dir zu melden Erstatte Anzeige bei der Polizei