150 Meter abgestürzt: Bergsteigerin am Großen Pyhrgas schwer verletzt

Eine 34-jährige Bergsteigerin ist am Großen Pyhrgas rund 150 Meter abgestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt und musste per Notarzthubschrauber gerettet werden.

Zwei erfahrene Alpinisten wollten am Samstag den Großen Pyhrgas im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn besteigen. Als Aufstiegsroute wählten sie den bekannten Hofersteig, der als besonders anspruchsvoll gilt und durch die steile Südwestflanke des Berges führt. Ausgangspunkt der Tour war die Bosruckhütte. Zunächst verlief der Aufstieg planmäßig.

Schneefelder stoppen den Aufstieg

Kurz vor dem Übergang in den Normalweg änderte sich die Situation abrupt. Im oberen Bereich des Steigs trafen die beiden auf harte Schneefelder und gefährliche Wechten. Die Bedingungen erschienen zunehmend riskant. Die Entscheidung fiel, die Tour abzubrechen und umzukehren. Beim Versuch umzudrehen kam es zum Sturz: Die 34-Jährige rutschte auf dem harten Schnee aus und verlor den Halt. Sie stürzte rund 150 Meter über steiles, schnee- und felsdurchsetztes Gelände ab.

Schnelle Hilfe vor Ort

Trotz der schweren Situation konnte ihr Begleiter sofort reagieren. Er hielt Rufkontakt zur Verunglückten und setzte umgehend den Notruf ab. Ein glücklicher Zufall spielte ebenfalls eine Rolle: Ein Bergretter, der sich zufällig in der Nähe befand, war bereits nach wenigen Minuten bei der verletzten Frau. Unter schwierigen Bedingungen gelang es ihm, zu ihr vorzudringen und eine Erstversorgung durchzuführen. Kurze Zeit später traf der alarmierte Notarzthubschrauber ein. Die Bergsteigerin wurde mittels Seilwinde geborgen, ein aufwendiges und präzises Manöver im steilen Gelände. Anschließend wurde sie ins Tal geflogen und zur weiteren Behandlung ins Kepler Universitätsklinikum Linz gebracht.