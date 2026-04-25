Crash in Tirol: Motorradfahrer (43) schwer verletzt

Am Samstagvormittag war ein 40-jähriger Deutscher mit dem Auto auf der L304 von Axams in Richtung Kematen (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) unterwegs. Plötzlich bog ein 57-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf die Straße ein, weshalb der Deutsche eine Vollbremsung einlegen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dennoch kam es zu einem schweren Unfall: Ein nachfahrender Motorradfahrer, ein 43-Jähriger, krachte in das Heck des bremsenden Autos, stürzte und wurde in den Gegenverkehr geschleudert. „Der 43-Jährige kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zu liegen, die Unfallbeteiligten sowie Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang“, informiert die Polizei. Anschließend wurde er in die Klinik in Innsbruck gebracht. Die L304 wurde kurzfristig gesperrt bzw der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden.