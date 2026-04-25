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/ ©Montage Canva / 5 Minuten
Das Bild zeigt ein Auto und einen Polizisten auf www.5min.at.
Ein 25-jährige Fahrer aus Linz war mit 173 km/h unterwegs, erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 100 km/h.
Perg/OÖ
25/04/2026
Raser erwischt

Mit 173 km/h in 100er-Zone: Raser verliert Führerschein und Auto

Ein massiver Tempoverstoß hat am Samstagnachmittag im Bezirk Perg für drastische Konsequenzen gesorgt. Ein 25-jähriger Lenker wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt und musste nicht nur seinen Führerschein abgeben.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Gegen 16.50 Uhr führten Polizeibeamte im Gemeindegebiet von Perg Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ein Auto besonders auf: Ein 25-jährige Fahrer aus Linz war mit 173 km/h unterwegs, erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 100 km/h. Die Messung ließ keinen Spielraum: Der Lenker war deutlich zu schnell unterwegs.

Sofortige Konsequenzen

Die Beamten reagierten umgehend. Dem Mann wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Doch damit nicht genug: Auch das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt, eine Maßnahme, die bei besonders gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen möglich ist. Der 25-Jährige wird nun angezeigt. Welche weiteren rechtlichen Konsequenzen auf ihn zukommen, wird in den kommenden Wochen entschieden.

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