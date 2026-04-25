Mit 173 km/h in 100er-Zone: Raser verliert Führerschein und Auto

Ein massiver Tempoverstoß hat am Samstagnachmittag im Bezirk Perg für drastische Konsequenzen gesorgt. Ein 25-jähriger Lenker wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt und musste nicht nur seinen Führerschein abgeben.

Gegen 16.50 Uhr führten Polizeibeamte im Gemeindegebiet von Perg Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ein Auto besonders auf: Ein 25-jährige Fahrer aus Linz war mit 173 km/h unterwegs, erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 100 km/h. Die Messung ließ keinen Spielraum: Der Lenker war deutlich zu schnell unterwegs.

Sofortige Konsequenzen

Die Beamten reagierten umgehend. Dem Mann wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Doch damit nicht genug: Auch das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt, eine Maßnahme, die bei besonders gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen möglich ist. Der 25-Jährige wird nun angezeigt. Welche weiteren rechtlichen Konsequenzen auf ihn zukommen, wird in den kommenden Wochen entschieden.