Jede Hilfe zu spät: Motorradfahrerin (40) stirbt noch an Unfallstelle

Da viel Verkehr herrschte, reduzierte sie im Schnepfauer Tunnel die Geschwindigkeit. Doch sie stürzte und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen kam für sie jede Hilfe zu spät.

Die Motorradfahrerin aus Vorarlberg war am Samstag mit ihrem Motorrad auf der L200 von Au kommend in Richtung Mellau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) unterwegs. „Zu diesem Zeitpunkt herrschte im Schnepfauer Tunnel ein sehr hohes Verkehrsaufkommen aufgrund einer Motorradausfahrt“, informiert die Polizei. Deshalb musste die Vorarlbergerin ihre Geschwindigkeit verringert. Doch dann kam es zur Tragödie: Aus bislang unbekannter Ursache stürzte und kam laut Angaben auf der Gegenfahrbahn liegend zum Stillstand.

Anwesende leisteten Erste Hilfe

„Dadurch mussten drei entgegenkommende Motorradfahrer ausweichen und kollidierten gegenseitig miteinander, wobei nur ein Sachschaden entstand“, heißt es. Sowohl die Begleitpersonen als auch Personen der Motorradgruppe leisteten sofort Erste Hilfe, doch die Motorradfahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Unfallstelle war für den gesamten Fahrzeugverkehr für die Dauer von drei Stunden gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2026 um 20:17 Uhr aktualisiert